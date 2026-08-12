Por dónde pasan Platense vs. Coquimbo y qué canal lo transmite en vivo

Platense y Coquimbo de Chile se enfrentan este miércoles desde las 19 (horario argentino) en el estadio Ciudad de Vicente López con arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez Mareco en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El juego se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

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La previa de Platense vs. Coquimbo

El Calamar, en su primera incursión en el máximo certamen continental, hizo historia y accedió entre los 16 mejores con el segundo puesto en el Grupo E por detrás de Corinthians. En total cosechó 10 puntos gracias a tres triunfos, un empate y dos derrotas.

Lo curioso es que, más allá del andar en el plano internacional, hace una semana la Comisión Directiva cortó el ciclo del entrenador Walter Zunino y contrató a Martín Palermo, con el que en su debut venció a Independiente 1 a 0 como visitante por el Torneo Clausura 2026 y logró su primera victoria.

Martín Palermo comenzó su segundo ciclo en Platense con una victoria sobre Independiente JUAN MANUEL BAEZ

El elenco trasandino, por su parte, dominó la zona B con 10 unidades con el mismo récord que Platense: tres triunfos, un empate y dos derrotas. Relegó a Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

En su plantel, Coquimbo, que marcha séptimo en la Primera División de Chile, tiene a varios argentinos y el de mayor renombre es el delantero Lucas Pratto, ex-Boca, River y Vélez, entre otros clubes. También son parte del plantel Elvis Hernández, Alejandro Camargo, Alejandro Camargo, Facundo Pons, Lucas Pratto y Nicolás Johansen.

Coquimbo Unido tiene entre sus filas al ex-River y Vélez, Lucas Prato Prensa Coquimbo

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Martín Palermo.

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Martín Palermo. Coquimbo: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Salvador Cordero, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Guido Vadalá y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.08 contra 4.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.05.

La revancha se jugará una semana después en Chile. El ganador de la serie avanzará a cuartos y se medirá con el vencedor de Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Fluminense, que en la ida igualaron sin goles en Brasil.