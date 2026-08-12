Por dónde pasan PSG vs. Aston Villa y qué canal lo transmite en vivo

París Saint Germain (PSG) y Aston Villa se enfrentan este miércoles desde las 16 (hora argentina) en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, con arbitraje del somalí Omar Artan -el mismo que Estados Unidos le prohibió ingresar al país para dirigir en el Mundial 2026- por la Supercopa de Europa. El encuentro inaugura oficialmente la temporada 2026-2027 en el Viejo Continente.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

El argentino Emiliano Buendía (a la derecha) es una de las figuras que tiene Aston Villa Pakawich Damrongkiattisak - Getty Images AsiaPac

La previa del partido

PSG intentará defender el título que logró en la edición anterior de la Supercopa de Europa, cuando derrotó por penales a Tottenham. El equipo dirigido por Luis Enrique se ganó el derecho a competir otra vez por el trofeo gracias a que se coronó campeón de la Champions League y anhela dar una nueva vuelta olímpica para ratificar su dominio en el Viejo Continente y convertirse en el segundo club en ser bicampeón en años consecutivos -el otro fue Real Madrid en 2016 y 2017.

Los ingleses, por su parte, fueron campeones de la Europa League y sueñan con dar el batacazo para quedarse con la corona por segunda, tras la obtenida en 1983 sobre Barcelona. Un dato poco alentador es que su entrenador Unai Emery, perdió tres veces seguidas la Supercopa de Europa, dos con Sevilla y una con Villarreal.

Champions League holders Paris Saint-Germain take on Europa League victors Aston Villa 😤#SuperCup pic.twitter.com/j1cucxSV5M — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 12, 2026

Ambos clubes tienen bajas de peso y es motivo de que hay jugadores que se reincorporaron a sus planteles hace pocos días, tras disputar instancias decisivas en la Copa del Mundo de selecciones. En el elenco francés no son de la partida Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Fabián Ruiz, Vitinha y Achraf Hakimi mientras que en el combinado inglés la gran ausencia es la del arquero Emiliano Martínez, además de Ollie Watkins, Ezri Konsa y el suizo Johan Manzambi, la nueva incorporación.

Posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov; David Boly, Illia Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Lucas Beraldo, Pedro Fernández; Ibrahim Mbaye, Kvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu. DT: Luis Enrique.

Matvey Safonov; David Boly, Illia Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Lucas Beraldo, Pedro Fernández; Ibrahim Mbaye, Kvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu. DT: Luis Enrique. Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Emiliano Buendía, Boubacar Kamara, Joao Gomes, Alejandro Garnacho; Evann Guessand y Tammy Abraham. DT: Unai Emery.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es PSG con una cuota máxima de 1.75 contra 4.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Aston Villa. El empate, que llevaría la definición a los penales después de 90′, cotiza a 4.10.

Ambos equipos se enfrentaron por única vez en cuartos de final de la Champions League 2024-2025 con triunfo parisino 5 a 4 en el global. En la ida ganó PSG 3 a 1 y en la vuelta, Aston Villa 3 a 2.

Todos los campeones de la Supercopa de Europa

1973: Ajax.

1975: Dinamo de Kiev.

1976: Anderlecht.

1977: Liverpool.

1978: Anderlecht.

1979: Nottingham Forest.

1980: Valencia.

1982: Aston Villa.

1983: Aberdeen.

1984: Juventus.

1986: Steaua de Bucarest.

1987: Porto.

1988: Mechelen.

1989: Milán.

1990: Milán.

1991: Manchester United.

1992: Barcelona.

1993: Parma.

1994: Milán.

1995: Ajax.

1996: Juventus.

1997: Barcelona.

1998: Chelsea.

1999: Lazio.

2000: Galatasaray.

2001: Liverpool.

2002: Real Madrid.

2003: Milán.

2004: Valencia.

2005: Liverpool.

2006: Sevilla.

2007: Milán.

2008: Zenit San Petersburgo.

2009: Barcelona.

2010: Atlético de Madrid.

2011: Barcelona.

2012: Atlético de Madrid.

2013: Bayern Múnich.

2014: Real Madrid.

2015: Barcelona.

2016: Real Madrid.

2017: Real Madrid.

2018: Atlético de Madrid.

2019: Liverpool.

2020: Bayern Múnich.

2021: Chelsea.

2022: Real Madrid.

2023: Manchester City.

2024: Real Madrid.

2025: Paris Saint-Germain.

PSG se quedó con la Supercopa de Europa en 2025 tras ganarle a Tottenham en los penales FRANCK FIFE - AFP

Tabla de campeones de la Supercopa de Europa