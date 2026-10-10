Por dónde pasan River vs. Estudiantes de Río Cuarto y qué canal lo transmite en vivo

Tres semanas después de su última aparición oficial, River Plate salta a la escena. El Millonario se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto este sábado desde las 21.30 (horario argentino) y reaparece tras la derrota ante Huracán, también en su casa. El partido corresponde a la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura 2026 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El conjunto que dirige Leonardo Ponzio tras la salida rápida de Eduardo Coudet, que sólo estuvo unos pocos meses, está afuera de casi todo. Ya no pelea ni en el ámbito internacional ni en la Copa Argentina, por lo que, conforme a sus historia y a sus obligaciones, necesita mejorar. Hoy también se está quedando afuera de la Copa Libertadores 2027 y está 10° en su zona del Clausura, por ahora mirando de lejos los playoffs. Tiene pendiente el partido de la fecha pasada, ante Sarmiento de Junín, que se desarrollará el próximo miércoles 14.

River no juega desde el 19 de septiembre, cuando cayó ante Huracán 2 a 1 en el Monumental Gonzalo Colini - La Nación

Sin embargo, este sábado en el Monumental cuenta con una posibilidad ineludible de sumar ante el peor equipo de la temporada que podría consumar incluso su descenso a la Segunda División en esta misma jornada y con cuatro de antelación a la que define esa pérdida de categoría.

Los cordobeses vienen de caer por 2 a 1 ante Racing, se mantienen en el último puesto del Grupo B con apenas seis puntos y está cada vez más cerca de la Primera Nacional, ya sea por la Tabla Anual o por la de promedios.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de marzo de este año, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Apertura. Entonces, River se quedó con la victoria por 2 a 0 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini gracias a las anotaciones de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas. El único antecedente en el barrio porteño de Núñez es del 18 de marzo de 1984, con triunfo riverplatense por 3 a 2 en el Grupo D del Torneo Nacional.

River vs. Estudiantes de Río Cuarto: todo lo que hay que saber

Fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 10 de octubre.

: Sábado 10 de octubre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nazareno Arasa.

𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐀𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍̃𝐀 𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐆𝐔𝐄𝐑𝐎𝐀 𝐀𝐋𝐂𝐎𝐑𝐓𝐀 🏟️



El león nuevamente, como cada fecha, vivirá una cita histórica en el Estadio Momumental enfrentado a River Plate.



Estudiantes disputará la fecha 12 de visitante en un encuentro muy duro, pero… pic.twitter.com/JWOxThsgtY — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) October 8, 2026

River vs. Estudiantes de Río Cuarto: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.