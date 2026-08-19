Por dónde pasan River vs. Independiente Santa Fe y qué canal lo transmite en vivo

Este miércoles se enfrentan Independiente Santa Fe y River por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido iba a disputarse la semana pasada, pero se reprogramó por el terremoto en Colombia. Juegan en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Cardenales se metieron en los octavos de final tras derrotar a Caracas por 5 a 0 en el resultado global. En la ida, en Colombia, ganaron 2 a 0 con tantos de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. En la vuelta, en Venezuela, se impusieron por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Nahuel Bustos, Ángel Figueroa en contra y Rodallega. El Millonario, por su parte, evitó el playoff por ser líder de la zona H con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates.

Independiente Santa Fe goleó a Caracas en el resultado global de los playoffs y se metió en octavos CONMEBOL Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en Bogotá, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

Independiente Santa Fe : Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Omar Fernández Frasica, Jader Obrian; Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.

: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Omar Fernández Frasica, Jader Obrian; Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Boca 3 - 1 Recoleta

Bolívar 1 - 1 San Pablo

Independiente Santa Fe vs. River - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio El Campín.

River viene de conseguir su primera victoria en el semestre ante Argentinos Juniors, por el Clausura Gonzalo Colini - LA NACION

Vasco Da Gama 0 - 0 Olimpia

Bragantino 0 - 1 Atlético Mineiro

Santos 2 - 1 Macará

Tigre 0 - 1 Montevideo City Torque

Cienciano 6 - 1 Botafogo

Vuelta