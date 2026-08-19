Por dónde pasan River vs. Independiente Santa Fe y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el estadio El Campín de Bogotá, Colombia, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela
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Este miércoles se enfrentan Independiente Santa Fe y River por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido iba a disputarse la semana pasada, pero se reprogramó por el terremoto en Colombia. Juegan en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
Los Cardenales se metieron en los octavos de final tras derrotar a Caracas por 5 a 0 en el resultado global. En la ida, en Colombia, ganaron 2 a 0 con tantos de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. En la vuelta, en Venezuela, se impusieron por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Nahuel Bustos, Ángel Figueroa en contra y Rodallega. El Millonario, por su parte, evitó el playoff por ser líder de la zona H con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates.
Independiente Santa Fe vs. River: cómo ver online
El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en Bogotá, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+ Premium.
Posibles formaciones
- Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Omar Fernández Frasica, Jader Obrian; Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.
- River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.
Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
Ida
- Boca 3 - 1 Recoleta
- Bolívar 1 - 1 San Pablo
- Independiente Santa Fe vs. River - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio El Campín.
- Vasco Da Gama 0 - 0 Olimpia
- Bragantino 0 - 1 Atlético Mineiro
- Santos 2 - 1 Macará
- Tigre 0 - 1 Montevideo City Torque
- Cienciano 6 - 1 Botafogo
Vuelta
- Recoleta 0 - 4 Boca
- San Pablo 3 - 1 Bolívar
- River vs. Independiente Santa Fe - Miércoles 26 de agosto a las 21.30 - Estadio Monumental
- Olimpia vs. Vasco Da Gama - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Defensores del Chaco
- Atlético Mineiro vs. Bragantino - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Arena MRV
- Macará vs. Santos - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Bellavista
- Montevideo City Torque vs. Tigre - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Centenario
- Botafogo vs. Cienciano - Jueves 20 de agosto a las 21.30 - Estadio Nilton Santos
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