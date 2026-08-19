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Por dónde pasan River vs. Independiente Santa Fe y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el estadio El Campín de Bogotá, Colombia, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela

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Ángel Correa sería titular en el encuentro de este miércoles entre Independiente Santa Fe y River
Ángel Correa sería titular en el encuentro de este miércoles entre Independiente Santa Fe y RiverALEJANDRO PAGNI - AFP

Este miércoles se enfrentan Independiente Santa Fe y River por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido iba a disputarse la semana pasada, pero se reprogramó por el terremoto en Colombia. Juegan en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Cardenales se metieron en los octavos de final tras derrotar a Caracas por 5 a 0 en el resultado global. En la ida, en Colombia, ganaron 2 a 0 con tantos de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. En la vuelta, en Venezuela, se impusieron por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Nahuel Bustos, Ángel Figueroa en contra y Rodallega. El Millonario, por su parte, evitó el playoff por ser líder de la zona H con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates.

Independiente Santa Fe goleó a Caracas en el resultado global de los playoffs y se metió en octavos
Independiente Santa Fe goleó a Caracas en el resultado global de los playoffs y se metió en octavosCONMEBOL Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en Bogotá, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Omar Fernández Frasica, Jader Obrian; Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.
  • River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

River viene de conseguir su primera victoria en el semestre ante Argentinos Juniors, por el Clausura
River viene de conseguir su primera victoria en el semestre ante Argentinos Juniors, por el ClausuraGonzalo Colini - LA NACION
  • Vasco Da Gama 0 - 0 Olimpia
  • Bragantino 0 - 1 Atlético Mineiro
  • Santos 2 - 1 Macará
  • Tigre 0 - 1 Montevideo City Torque
  • Cienciano 6 - 1 Botafogo

Vuelta

  • Recoleta 0 - 4 Boca
  • San Pablo 3 - 1 Bolívar
  • River vs. Independiente Santa Fe - Miércoles 26 de agosto a las 21.30 - Estadio Monumental
  • Olimpia vs. Vasco Da Gama - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Defensores del Chaco
  • Atlético Mineiro vs. Bragantino - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Arena MRV
  • Macará vs. Santos - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Bellavista
  • Montevideo City Torque vs. Tigre - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Centenario
  • Botafogo vs. Cienciano - Jueves 20 de agosto a las 21.30 - Estadio Nilton Santos
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