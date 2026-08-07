Por dónde pasan Rosario Central vs. Aldosivi y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes se enfrentan Rosario Central y Aldosivi por la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscan una victoria que los acerque a la zona de clasificación a los octavos de final. Juegan en el Gigante de Arroyito a partir de las 19.30 (horario argentino), con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Canalla viene de ganarle a River por 1 a 0 como visitante y se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. El Tiburón, por su parte, está 14° con apenas una unidad (una igualdad y dos caídas) y en la última jornada cayó por 2 a 1 ante Gimnasia de La Plata en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Aldosivi aún no ganó en el Torneo Clausura y tiene un duro enfrentamiento ante Rosario Central X @clubaldosivi

Rosario Central vs. Aldosivi: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19.30 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Rosario Central : Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; y Enzo Copetti o Tomás Badaloni.

: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; y Enzo Copetti o Tomás Badaloni. Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; y Nicolás Cordero.

Así se juega la fecha 4

Viernes 7 de agosto

19.30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports

21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

Rosario Central y Aldosivi se enfrentan este viernes en Santa Fe, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 X @clubaldosivi

Sábado 8 de agosto

14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports

14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports

19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium

21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Domingo 9 de agosto

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 10 de agosto

19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Martes 11 de agosto