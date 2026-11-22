Rosario Central y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este domingo desde las 16 (horario argentino) en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Leandro Rey Hilfer en la continuidad de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y por un lugar entre los ocho mejores.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador avanzará a los cuartos y enfrentará a Barracas Central, que doblegó a Defensa y Justicia 1 a 0 como visitante.

La previa del partido

El Canalla es uno de los mejores clubes del año y ello lo evidencia la Tabla Anual, en la que terminó segundo a un punto de Boca y se clasificó otra vez a la Copa Libertadores. En la primera etapa del Clausura lideró el Grupo B con 34 puntos producto de 10 victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. Es uno de los grandes favoritos al título que tiene el certamen.

Su rival de turno, el Lobo, sueña con dar el gran golpe a la vera del río Paraná. Fue octavo en la zona A con 22 unidades gracias a una campaña de seis triunfos, cuatro igualdades y seis caídas. Lo negativo para el conjunto de Darío Franco es que hace cuatro encuentros que no gana y necesita salir de ese bajón para dar un paso más en el campeonato.

Desde que Gimnasia ascendió a la Liga Profesional, no se enfrentaron nunca, por lo que es el primer partido entre sí.

Darío Franco sueña con meter a Gimnasia de Mendoza entre los mejores ocho del Torneo Clausura 2026 Prensa Gimnasia de Mendoza

Posibles formaciones

Rosario Central : Jeremías Ledemas; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Agustín Sandez; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

: Jeremías Ledemas; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Agustín Sandez; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Fermín Antonini, Nahuel Barboza; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.39 contra 7.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, cotiza a 4.60.