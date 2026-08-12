Por dónde pasan Tigre vs. Montevideo City Torque y qué canal lo transmite en vivo

Tigre enfrenta a Montevideo City Torque de Uruguay este miércoles desde las 19 (horario argentino) en el estadio José Dellagiovanna de Victoria con arbitraje del brasileño Ramón Abatti en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

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La previa de Tigre vs. Montevideo City Torque

El Matador accedió a octavos de final con una victoria en el repechaje frente a Nacional, también de Uruguay, por un global de 4 a 2. En la ida le ganó 3 a 0 de visitante y en la revancha, perdió 2 a 1 como local. Antes, compitió en el Grupo A de la primera etapa y se ubicó segundo por detrás de Macará de Ecuador con nueve puntos gracias a dos triunfos, tres empates y una caída. Sumó la misma cantidad que América de Cali, pero quedó por encima suyo porque en el mano a mano entre sí cosechó una victoria y un empate.

El conjunto dirigido por Diego Dabove le ganó el fin de semana pasado a River 1 a 0 y, sumado a la victoria que consiguió en ese mismo torneo contra Racing 2 a 1, llega en alza al encuentro copero. Lo negativo en lo deportivo es la baja del goleador David Romero, quien fue vendido a Parma en alrededor de 10 millones de dólares y ya no es parte del plantel.

A José David Romero lo quiso Boca, pero Tigre lo vendió a Parma de Italia Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

El equipo charrúa lo dirige Marcelo Méndez, con pasado en el fútbol argentino, y en el Apertura de Uruguay terminó quinto -todavía no debutó en el Clausura-. En su plantel cuenta con varios futbolistas albicelestes: Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Diogo Guzmán, Esteban Obregón, Bautista Kociubinski, y Luka Andrade.

En la Copa Sudamericana 2026 accedió directamente a octavos porque se ubicó primero en la zona F con 13 puntos gracias a cuatro triunfos, un empate y una derrota. Relegó a Gremio, Deportivo Riestra y Palestino de Chile.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Matías Garay, Jalil Elías, Santiago López; Tiago Serrago y Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Matías Garay, Jalil Elías, Santiago López; Tiago Serrago y Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove. Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Esteban Obregón; y Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.92 contra 3.18 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.18.

La revancha de la serie se jugará una semana después en el estadio Centenario de Montevideo. El ganador avanzará a cuartos de final y chocará vs. el vencedor de Cienciano y Botafogo.