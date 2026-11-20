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El encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 se disputa este viernes a las 20 en el estadio José Amalfitani
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Este viernes se enfrentan Vélez y Belgrano en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio José Amalfitani, a partir de las 20 (horario argentino), con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Fortín se clasificó a la primera instancia de eliminación directa del certamen local tras quedar tercero en el Grupo A con 28 puntos al igual que Defensa y Justicia, al que superó por diferencia de gol (+8 contra +6 del Halcón de Florencio Varela). El Pirata, por su parte, fue campeón del Apertura en el primer semestre y en este torneo pasó a octavos en el sexto puesto de la zona B con 23 unidades, misma cantidad que Independiente Rivadavia pero con peor balance de tantos (+2 contra -3 de la Lepra mendocina).
- El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Argentinos Juniors e Independiente.
Vélez vs. Belgrano: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; y Ronaldo Martínez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; y Lucas Passerini.
Cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura 2026
Viernes 20 de noviembre
- 20: Vélez (3A) vs. Belgrano (6B) - TNT Sports
Sábado 21 de noviembre
- 15: Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B) - ESPN Premium
- 17: Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A) - TNT Sports
Domingo 22 de noviembre
- 16: Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A) - ESPN Premium
- 19: River (4A) vs. Lanús (5B) - TNT Sports
- 22: Instituto (1A) vs. Huracán (8B) - ESPN Premium
Lunes 23 de noviembre
- 17: Gimnasia de La Plata (3B) vs. Newell’s (6A) - TNT Sports
Miércoles 25 de noviembre
- 21: Boca (2A) vs. Independiente Rivadavia (7B) - ESPN Premium
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