Este viernes se enfrentan Vélez y Belgrano en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio José Amalfitani, a partir de las 20 (horario argentino), con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Fortín se clasificó a la primera instancia de eliminación directa del certamen local tras quedar tercero en el Grupo A con 28 puntos al igual que Defensa y Justicia, al que superó por diferencia de gol (+8 contra +6 del Halcón de Florencio Varela). El Pirata, por su parte, fue campeón del Apertura en el primer semestre y en este torneo pasó a octavos en el sexto puesto de la zona B con 23 unidades, misma cantidad que Independiente Rivadavia pero con peor balance de tantos (+2 contra -3 de la Lepra mendocina).

Belgrano ganó el Torneo Apertura de este año y se clasificó a la Copa Libertadores 2027 Nicolas Aguilera - AP

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Argentinos Juniors e Independiente.

Vélez vs. Belgrano: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Vélez : Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; y Ronaldo Martínez.

: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; y Ronaldo Martínez. Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; y Lucas Passerini.

Cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

Viernes 20 de noviembre

El estadio José Amalfitani será la sede del partido de octavos de final entre Vélez y Belgrano Rodrigo Néspolo

Sábado 21 de noviembre

15: Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B) - ESPN Premium

17: Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A) - TNT Sports

Domingo 22 de noviembre

16: Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A) - ESPN Premium

19: River (4A) vs. Lanús (5B) - TNT Sports

22: Instituto (1A) vs. Huracán (8B) - ESPN Premium

Lunes 23 de noviembre

17: Gimnasia de La Plata (3B) vs. Newell’s (6A) - TNT Sports

Miércoles 25 de noviembre