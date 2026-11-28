Vélez Sarsfield e Independiente se enfrentan este sábado desde las 20 en el estadio José Amalfitani con arbitraje de Facundo Tello en el primero de los cuatro encuentros de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá un suplementario de media hora y de persistir la igualdad el campeón se definirá por penales. El ganador del cruce avanzará a las semifinales y esperará por Instituto de Córdoba o River, que se enfrentarán a continuación en la Docta.

Maxi Meza es una de las cartas ofensivas más importantes de Independiente Fotobaires

La previa del partido

El Fortín eliminó en octavos de final a Belgrano de Córdoba por penales 3 a 1, tras igualar 2 a 2 en 120 minutos de juego. De la mano de Guillermo Barros Schelotto construyó una identidad marcada por la presencia de algunos jugadores de experiencia y muchos juveniles. En la primera etapa del certamen quedó tercero en el Grupo A con 28 puntos producto de siete triunfos, siete empates y dos derrotas.

El Rojo, por su parte, dio el golpe en la ronda anterior y doblegó a Argentinos Juniors como visitante 2 a 1 en La Paternal. En medio de un clima político intenso por las elecciones próximas, el entrenador Jadson Viera quiere llevar a su equipo al título, algo que suena a utopía pero que, en este formato de juego, lo ubica con las mismas chances que los otros siete clubes que están en cuartos de final.

Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 Canchallena

En la primera etapa Independiente fue séptimo, también en la zona A, con 23 puntos gracias a seis triunfos, cinco igualdades y cinco caídas. Más allá de su presente, no tuvo un buen año y, de hecho, se quedó afuera de los torneos internacionales de 2027, a excepción de que conquiste el Clausura (clasificará a la Libertadores) o de que se liberen cupos para la Sudamericana.

Posibles formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Diego Valdés; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Diego Valdés; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto. Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Vélez e Independiente ya se vieron las caras en el Torneo Clausura 2026 y ganó el Fortín 1 a 0 de local con gol de Thiago Aguirre. En el Apertura, en tanto, jugaron en Avellaneda y empataron 1 a 1.