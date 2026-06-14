Por dónde se puede ver en vivo Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

El Grupo E del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 inicia este domingo con el encuentro de la primera fecha entre Alemania y Curazao, programado para las 14 (hora argentina) en el estadio NRG de Houston con arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

El partido se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO y Flow (Canal 109); y en la plataforma digital Paramount+. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Alemania vs. Curazao

El equipo alemán es uno de los favoritos al título, como de costumbre y más allá de que en Rusia 2018 y Qatar 2022 quedó eliminado en la primera ronda. De lograrlo, alcanzará a Brasil en la tabla de máximos ganadores con cinco estrellas tras Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014.

El conjunto comandado por Julian Nagelsmann ganó los cuatro encuentros que disputó este año, todos amistosos de preparación para la Copa del Mundo: a Suiza 4 a 3, a Ghana 2 a 1, a Finlandia 4 a 0 y a Estados Unidos 2 a 1.

El legandario Manuel Neuer será el arquero de Alemania en el Mundial 2026 ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo centroamericano, por su parte, cumplirá el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Es uno de los cuatro debutantes que tiene el certamen junto a Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán y su DT, Dick Advocaat, es el más longevo de esta edición con 78 años.

El dato más llamativo es que 25 de sus 26 convocados nacieron afuera del territorio al que representarán. La excepción es la figura del equipo, Tahith Chong. El resto del plantel es de Países Bajos y ello tiene una explicación relacionado a la historia del país porque Curazao fue colonia de las Antillas Neerlandesas hasta 2010 y todavía integra el Reino de los Países Bajos, lo que facilita vínculos jurídicos, migratorios y deportivos.

La selección de Curazao, integrada por mayoría de neerlandeses, disputará el primer Mundial de su historia

Curazao disputó cuatro partidos amistosos este año y solo ganó el último ante Aruba 4 a 0, en la antesala de la cita ecuménica. En marzo perdió con China 2 a 0 y Australia 5 a 1 y a fines de mayo lo derrotó Escocia 4 a 1.

Posibles formaciones

Alemania : Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann. Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Juriën Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville o Joshua Brenet; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Tahith Chong y Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

En la previa, el amplio favorito al triunfo es el combinado alemán con una cuota máxima de 1.06 contra 65.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Curazao. El empate paga hasta 21.0.

El otro partido del Grupo E lo protagonizarán Costa de Marfil y Ecuador, con Sebastián Beccacece como DT, este domingo a las 20 (hora argentina) en Philadelphia con arbitraje de François Letexier.