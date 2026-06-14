Por dónde se puede ver en vivo Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo E se disputa este domingo desde las 14 (hora argentina) en el estadio de Houston
- 3 minutos de lectura'
El Grupo E del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 inicia este domingo con el encuentro de la primera fecha entre Alemania y Curazao, programado para las 14 (hora argentina) en el estadio NRG de Houston con arbitraje del marroquí Jalal Jayed.
El partido se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO y Flow (Canal 109); y en la plataforma digital Paramount+. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Endlich geht's los! 🔥#fifaworldcup #dfbteam 📷️ DFB/Max Galys pic.twitter.com/DlCqKLKFYK— DFB-Team (@DFB_Team) June 14, 2026
La previa de Alemania vs. Curazao
El equipo alemán es uno de los favoritos al título, como de costumbre y más allá de que en Rusia 2018 y Qatar 2022 quedó eliminado en la primera ronda. De lograrlo, alcanzará a Brasil en la tabla de máximos ganadores con cinco estrellas tras Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014.
El conjunto comandado por Julian Nagelsmann ganó los cuatro encuentros que disputó este año, todos amistosos de preparación para la Copa del Mundo: a Suiza 4 a 3, a Ghana 2 a 1, a Finlandia 4 a 0 y a Estados Unidos 2 a 1.
El equipo centroamericano, por su parte, cumplirá el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Es uno de los cuatro debutantes que tiene el certamen junto a Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán y su DT, Dick Advocaat, es el más longevo de esta edición con 78 años.
El dato más llamativo es que 25 de sus 26 convocados nacieron afuera del territorio al que representarán. La excepción es la figura del equipo, Tahith Chong. El resto del plantel es de Países Bajos y ello tiene una explicación relacionado a la historia del país porque Curazao fue colonia de las Antillas Neerlandesas hasta 2010 y todavía integra el Reino de los Países Bajos, lo que facilita vínculos jurídicos, migratorios y deportivos.
Curazao disputó cuatro partidos amistosos este año y solo ganó el último ante Aruba 4 a 0, en la antesala de la cita ecuménica. En marzo perdió con China 2 a 0 y Australia 5 a 1 y a fines de mayo lo derrotó Escocia 4 a 1.
Posibles formaciones
- Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
- Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Juriën Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville o Joshua Brenet; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Tahith Chong y Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.
En la previa, el amplio favorito al triunfo es el combinado alemán con una cuota máxima de 1.06 contra 65.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Curazao. El empate paga hasta 21.0.
El otro partido del Grupo E lo protagonizarán Costa de Marfil y Ecuador, con Sebastián Beccacece como DT, este domingo a las 20 (hora argentina) en Philadelphia con arbitraje de François Letexier.
Otras noticias de Mundial 2026
Mundial 2026 A qué hora de EE.UU. juega Alemania vs. Curazao, hoy
Pausa de hidratación. Qué es el cooling break y por qué paran durante tres minutos en los partidos del Mundial 2026
Infancia en un campo de refugiados y un episodio dramático. La dura historia de Irankunda, el joven de 20 años que anotó el primer gol de Australia en el Mundial
- 1
Cómo fue la sesión de fotos y videos oficiales de la selección argentina: risas y bromas en un clima distendido
- 2
El hijo de Zidane, la máscara y el particular duelo que protagonizará con Dibu Martínez en Argentina vs. Argelia
- 3
Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Agenda de TV y streaming del domingo: Alemania y Países Bajos en el Mundial, Colapinto en Barcelona y Le Mans