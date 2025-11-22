Por pirotecnia y racismo, Racing jugará partidos internacionales sin público y afrontará una multa

A tres días de jugar contra River en Avellaneda por los octavos de final del torneo Clausura, donde tendrá lleno su estadio debido a que se eliminó una sanción impuesta por Aprevide, Racing recibió de Conmebol un castigo. Por el recibimiento con pirotecnia al equipo antes del partido con Flamengo por una semifinales de la Copa Libertadores y por un “grave hecho de racismo”, la Confederación Sudmericana de Fútbol condenó a la Academia a jugar varias veces sin público y a una multa.

Serán tres los encuentros a puertas cerradas por competencias internacionales, y habrá un cuarto con aforo reducido. Racing disputará la Libertadores o la Copa Sudamericana en 2026, y de lo que deba recibir en premios le serán descontados unos 200.000 dólares.

En su semifinal de 2024 por la Sudamericana, cuando el conjunto de Avellaneda se enfrentó con Corinthians, también realizó un impactante recibimiento con bengalas y fuegos artificiales. Menos espectacular que el de 2025 frente a Flamengo, es cierto. Sin embargo, en ese momento, Conmebol sancionó a Racing con un solo partido a puertas cerradas, que el club cumplió en la primera fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores de 2025, en el que cayó por 2 a 1 ante Bucaramanga, de Colombia. Ahora la resolución fue más gravosa dado que Racing es reincidente, además de que la entrada al campo tuvo más pirotecnia.

La resolución condiciona deportiva y económicamente a Racing, que venía de recuperar el público en el ámbito local después de que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de la provincia de Buenos Aires redujera la sanción que lo había obligado a jugar sin hinchas presentes frente a Defensa y Justicia, también a raíz del espectáculo pirotécnico desplegado ante Flamengo. Debía dos partidos a puertas cerradas, que fueron eliminados de un plumazo. Pero la pena aplicada por la entidad deportiva sudamericana es independiente de la doméstica decidida por autoridades políticas bonaerenses y tendrá un impacto directo en las próximas participaciones internacionales.

Duván Vergara maniobra entre Aaron Molinas y Abiel Osorio; Racing jugó con Defensa y Justicia a puertas cerradas en el Cilindro de Avellaneda por la sanción de Aprevide, luego reducida a ese solo partido. JUAN MANUEL BAEZ

En cuanto a lo futbolístico, con miras al choque de este lunes con River en Avellaneda el volante Santiago Sosa recibió el alta médica, se entrena a la par del resto del grupo y quiere ser titular en el cruce de los octavos de final del Clausura. Luego de sufrir una fractura por un infortunio por parte de su compañero Marcos Rojo en la ida de la semifinal de Libertadores ante Flamengo, el futbolista de 26 años fue operado. Superada la revisión de los médicos, se entrena con normalidad.

Aunque resta el alta definitiva para que pueda tener minutos en la cancha, el mediocampista nacido en La Plata hará lo posible para participar en el duelo eliminatorio contra los millonarios, en pos de conquistar el campeonato local y, con ello, la clasificación para la Copa Libertadores.

Desde la baja de Sosa, los principales reemplazantes fueron Bruno Zuculini y Alan Forneris, por lo que, si el centrocampista no llegara al cotejo de este lunes, es probable que entre ellos se repita el sustituto.