Por qué Barcelona todavía no pudo inscribir a Sergio Agüero y qué puede pasar con su futuro

Sergio Agüero jamás imaginó este presente. Cuando decidió irse del Manchester City al Barcelona, lo hizo con un claro objetivo: darse el gusto de jugar con su amigo Lionel Messi. Por ello, no tuvo inconvenientes en resignar varios millones de euros en su nuevo contrato.

Pero el tsunami económico alteró los planes: en apenas una semana, se enteró que el club blaugrana no podía renovar el vínculo con Messi, que se despidió llorando de los hinchas, viajó a Paris, firmó su contrato con PSG y fue presentado en un Parque de los Príncipes repleto.

Mientras, el contexto del Kun se modificó rotundamente . Ya no podrá jugar con su amigo, y una lesión le impide estar a disposición del técnico Ronald Koeman. Pero no solo eso. Barcelona aún no pudo inscribirlo como integrante de su plantel.

Messi y Agüero se entrenan juntos en la selección argentina, durante la reciente Copa América disputada en Brasil, y cuando ambos creían que serían compañeros en Barcelona Archivo

¿Cómo es eso posible? Por las mismas razones que el presidente Joan Laporta debió desprenderse de Messi: la grave crisis financiera que atraviesa la institución, que le impide cumplir con el Fair Play Financiero.

Al estar lesionado, la directiva blaugrana postergó la inscripción del Kun para este primer tramo de LaLiga. Le dio prioridad a los refuerzos que estaban en condiciones de acutar. Sí formaron parte del debut (4-2 a la Real Sociedad) los otros tres refuerzos: el defensor central Eric García (libre del Manchester City), el zaguero brasileño Emerson (de regreso tras dos años en el Betis) y Memphis Depay (libre del Lyon).

El Kun presenció el triunfo de Barcelona sobre Real Sociedad por 4 a 2

Si bien Barcelona descuenta que anotará al delantero argentino en breve, no todo es tan sencillo: Agüero deberá aguardar hasta que el club realice alguna venta que le permita equilibrar sus finanzas. Recién entonces podrá ser inscripto oficialmente.

Mientras, Laporta utilizó la situación del ex Independiente para meterle presión a varios futbolistas del plantel: “Le agradezco a Piqué su predisposición por bajarse el sueldo. Espero que los demás capitanes actúen como él para poder inscribir a Agüero ”, dijo esta mañana. Y agregó: “En breve llegaremos a un acuerdo y lo reconoceremos”.

Agüero llegó a Barcelona como futbolista libre

De todas maneras, el tiempo apremia. Si bien el Kun tiene todavía para dos meses más de recuperación por una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha (recién podría jugar en octubre), su situación depende directamente de que emigren compañeros, y que con eso se aliviane salarialmente la institución. Pero el mercado de pases europeo finaliza el 31 de agosto.

Agüero se incorporó al equipo catalán como jugador libre. El jugador, de 33 años, firmó un contrato por dos años, con una cláusula de salida de 100 millones de euros (122 millones de dólares).

El incentivo de jugar con Messi, algo que ya no ocurrirá, fue clave para decidirse a reducir considerablemente sus ingresos. Según el diario catalán Mundo Deportivo, el Kun pasará de cobrar 23.000.000 de euros brutos (USD 28.000.000) a tan solo 6.000.000 de euros (USD 7.300.00) en el equipo blaugrana, por cada una de las dos temporadas que firmó.

LA NACION