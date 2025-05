Por una noche, Talleres volvió a ser Talleres: venció 2-0 a Alianza Lima y sigue con chances de ser tercero

Talleres de Córdoba consiguió la victoria que precisaba con urgencia: derrotó 2-0 a Alianza Lima (Perú) en el Mario Alberto Kempes y mantiene sus chances de quedarse con el tercer puesto en su grupo de la Copa Libertadores. Es el último resquicio que le queda para mantenerse en la competencia internacional: debe jugar con San Pablo en Brasil, mientras que su rival de esta noche se medirá con Libertad en Paraguay. Llegará con mejor diferencia de gol, por lo que en caso de igualdad de puntos será el conjunto cordobés el que avance a los playoffs de la Copa Sudamericana. Ya no puede seguir en la Libertadores.

El equipo dirigido en forma interina por Mariano Levisman tuvo algunos rasgos de aquel conjunto punzante y voraz que competía en todos los frentes y animaba el torneo local. Por momentos, pareció que la estadística de siete fechas sin ganar no era del equipo, cordobés sino de su rival. Talleres, en esa primera etapa, volvió a ser Talleres. Volvió a contar con un encendido Rubén Botta, que precisaba un partido como el de este jueves para reencontrarse con su público. El trotamundos de 35 años anotó el primer tanto y le dio la asistencia con un gran pase filtrado en el segundo a Valentín Depietri. Ambos gritos, en el primer tiempo; ambos tantos, decisivos para definir el pleito.

El primer gol fue digno del mejor Talleres, ése que dominaba y peleaba con River y Boca por el título. De otra época. En la “zona Botta”, es decir, algo inclinado hacia la izquierda en la puerta del área, desenfundó su botín derecho y la pelota fue una especie de misil tierra-aire. Terminó incrustada en el arco del arquero boliviano de Alianza, Guillermo Viscarra. Hubo, también, un tiro en el travesaño de Federico Girotti, la referencia ofensiva del equipo, que también recibió aplausos cuando salió . El propio ex delantero de River intervino en el segundo gol, otro golazo: la bajó de pecho para Botta, el 10 inventó un gran pase para Depietri, y el veloz extremo definió de caño.

Al final de la etapa inicial, la T contó con Javier Burrai, el arquero que llegó al club para jugar los minutos que le dejara el capitán Guido Herrera. Ante la lesión del referente, Burrai -formado en Arsenal de Sarandí- parece decidido a competir por el arco. Tanto, que a los 45 minutos de juego le contuvo un penal a un verdadero especialista como Paolo Guerrero. Ahí se terminó el partido.

Porque Alianza Lima, dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito y verdugo de Boca en la fase preliminar, nunca pudo jugar en Córdoba. Talleres le cortó los circuitos, lo maniató con la pelota y fue punzante cada vez que atacó. Pudo haber ampliado la diferencia sobre el final del encuentro con un gol de Nahuel Bustos que el VAR anuló. Hubo dudas con esa conquista, pero no con el triunfo definitivo, que siempre estuvo asegurado por el equipo cordobés.

A los hinchas de la T los ocupa -y los preocupa, sobre todo- el nombre del futuro entrenador. Antes del partido, el presidente Andrés Fassi negó que hubiera un anuncio este jueves. “Hoy no hay anuncio de técnico, tenemos la cabeza puesta en el partido de hoy. Estamos trabajando a full, la elección de un técnico no es de un día para el otro, no es fácil", apuntó Fassi en un encuentro con los medios antes de jugar con Alianza Lima. Y agregó: “Seguimos hablando con distintos entrenadores. La decisión de contratar un técnico te puede llevar entre cuatro y cinco días con charlas de ocho o nueve horas. Estamos en tiempo y forma de lo estipulado”.

Así, Levisman -el DT interino- puede volver a sentarse en el banco de suplentes el próximo martes 27, cuando la T visite San Pablo con la obligación de terminar mejor que Alianza Lima para no despedirse de toda competencia continental en lo que queda de la temporada. Por lo pronto, y más allá de lo que ocurra en las oficinas con el nuevo DT, el hincha de Talleres volvió a sonreír. Porque volvió Botta, porque volvió Girotti, porque tiene arquero en Burrai y porque el equipo volvió a ganar después de siete encuentros. Por una noche, al menos, Talleres volvió a ser Talleres.