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Portland Timbers recibe a FC Dallas en la jornada 38 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Portland Timbers y FC Dallas, correspondiente a la jornada 38 de la MLS 2026, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 00.30 h en el Providence Park, situado en Portland, Oregon.
El presente de los equipos
El conjunto local, Portland Timbers, llega al duelo tras una reciente caída ante su rival de turno por 3-0. Por el lado de la visita, FC Dallas afronta este compromiso con el envión anímico que le otorgó la victoria obtenida precisamente frente a Portland Timbers por 3-0 en el encuentro previo entre ambos.
Estadísticas del enfrentamiento
Ambos conjuntos se reencuentran en un contexto de definición de temporada. El antecedente más inmediato refleja la contundencia de FC Dallas en el duelo directo anterior, donde logró imponerse con claridad, mientras que Portland Timbers buscará hacer valer la localía en el Providence Park para revertir la imagen del último choque.
Lo que está en juego
Con la temporada regular llegando a su fin en esta jornada 38, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos. Mientras que el visitante llega fortalecido por su reciente resultado positivo, el equipo local tiene la urgencia de sumar para cerrar el certamen con mejores sensaciones ante su público.
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