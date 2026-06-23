Portugal armó una fiesta con fútbol, pizarrón y el crack que faltaba: Cristiano Ronaldo marcó dos, pudo hacer cuatro

Es uno de los mejores jugadores de la historia, qué duda cabe. Tal vez, por su supuesto egocentrismo, por su vanidad a flor de piel, no compite en la mesa de los galanes, según la mirada de un selecto grupo de especialistas. Lidera casi todos los rubros, logró los mejores títulos (le falta un Mundial, nada menos), sus registros de goles son incomparables. Físico imponente, habilidad recortada: Cristiano Ronaldo, a los 41 años, es el ejemplo perfecto que los próceres se construyen, es el trabajo de toda una vida.

Lionel Messi, seguramente, juega en otra liga: es el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, desde las viejas y queridas épocas de los Barcelona-Real Madrid, nació una lucha de opuestos que agigantaron al fútbol. Algo así como el Roger Federer-Rafael Nadal del tenis. Leo es el máximo goleador de la Copa del Mundo, con 18. Y el artillero de este frenético certamen, con 5.

Gol de Cristiano Ronaldo, como toda la vida RONALDO SCHEMIDT - AFP

Detrás de su magia asombrosa y que este miércoles cumple 39 años, se colaron todos en el tren de la alegría: Kylian Mbappé suma cuatro en 2026 y tiene 16 goles en la historia de los Mundiales. Erling Haaland agrega otros cuatro y sigue la nómina de fueras de serie: Harry Kane, Lamine Yamal, Vinicius. Faltaba el portugués. ¡Cómo iba a faltar el portugués!

En el festival sobre Uzbekistán por 5 a 0 por el Grupo K, en Houston (la otra cara del Mundial, equipos que no deberían ser parte del festín), marcó dos. Un remate sacado en la línea y un tiro, en el descuento, por el que se arrojó con alma y vida: no alcanzó a tocar el balón por centímetros. Messi lo hizo: fue el 2-0 sobre el inesperadamente duro Austria.

El hechizo de Messi, acaso, despertó su orgullo.

Un gol en contra Abduvohid Nematov, que hizo lo que pudo Eric Gay - AP

Centro de João Cancelo, Cristiano de primera, al primer palo. Iban cinco minutos. Nuno Mendes, de tiro libre, de zurda. Todos apuntaron a Cristiano, pero el autor del disparo sorprendió a todos. Era todo de Portugal, hasta la pausa de hidratación. Como en otros encuentros, el trámite varía. Ganiev clavó la pelota en el ángulo, pero el VAR tomó nota. La acción había empezado con una falta sobre Cancelo.

En un abrir y cerrar de ojos, en un contraataque furioso, Bruno conducción y el Cristiano de toda la vida. Cruzado, formidable. Nematov, el arquero uzbeco, quiso evitar la caída de su arco ante otra brillante jugada preparada (Roberto Martínez, el DT, dio una clase de pelota parada a cielo abierto) a la salida de un córner. Hizo todo lo contrario: de espalda, tiró un manotazo en contra. En el cierre, Leão le puso el moño al regalo con un bombazo arriba, imposible.

Volvamos a Cristiano. Supera a Eusebio (9), la leyenda lusa, con 10 tantos en Mundiales. Tiene 145 en 230 partidos de selección: lejos de todos. Está a 25 de los 1000 gritos en total.

Es el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo. El Comandante hizo dos y estremeció al Houston Stadium, recinto donde el gol le fue esquivo en el debut ante la República Democrática del Congo. “¡Siuuu!”, gritó el estadio al unísono, acompañando la celebración del ídolo portugués.

🗣️ CRISTIANO RONALDO:



"ESTOY DE VUELTA." 🐐 pic.twitter.com/utSDSMWoQK — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 23, 2026

A los 41, CR7 suma un gol en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010, uno más en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, otro en Qatar 2022 y, por ahora, dos en Norteamérica 2026. A Messi le faltó Sudáfrica, con Diego Maradona como conductor. Una ironía del destino.

CR7 consigue este récord un día después de que su némesis deportiva se convierta en el máximo goleador en solitario en la historia de la Copa del Mundo, con 18. En este mano a mano por los números, CR7 también suma en su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo, otro récord que comparte con Messi: jugaron en todas las citas mundialistas desde 2006.

A los 41 años, 4 meses y 18 días, la leyenda se convirtió en tema de conversación recurrente en las ruedas de prensa de Portugal, desde su discreta actuación en el 1-1 contra la República Democrática del Congo, por la primera fecha del Grupo K.

Roberto Martínez no lo saca. Y defiende a capa y espada la importancia del Bicho en el juego de su equipo. “Debes tener mucha claridad sobre cómo llegar al área rival, pero necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso”, advierte.

Rafael Leao selló la goleada CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es la pieza final dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal”, agrega. Los días posteriores al empate ante RD Congo estuvieron plagados de comentarios sobre Ronaldo. Incluso una declaración del autor del gol portugués, João Neto, que causó revuelo. “Es un jugador más del equipo que ayuda al grupo, exactamente como lo hacen todos los demás”, afirmó sobre el astro, en una aparente intención de mostrarlo como uno más. Pero algunos lo entendieron como un menosprecio y lo fulminaron en las redes sociales.

Martínez insiste en lo que hace especial al cinco veces Balón de Oro, exiliado desde 2023 en el rico, pero poco prestigioso campeonato saudí. “Reacciona como un capitán, con mucha experiencia. Es el sexto Mundial y en toda su carrera estamos hablando de alguien que lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudar al grupo”, añadió.

Portugal vs Uzbekistán - Mundial 2026

Roger Milla es el goleador más veterano en la historia de la Copa Mundial: convirtió a los 42 años y 39 días en 1994. Lo sigue Cristiano, que hacía 10 partidos que no anotaba en Portugal. Un equipo que fue un festín, con Bruno Fernandes, Vitinha, Pedro Neto, João Félix y tantos otros.

Entre todos, él. “Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya estaba fuera del fútbol, pero soporté como siempre aguanto. Creo en el trabajo más que en cualquier otra cosa. Fue difícil, pero estamos de vuelta”, sostiene.

Justamente, ese “estoy de vuelta” se lo grita a una cámara, feliz y desafiante. “Solo para que no se olviden, siempre, 23 años así...”, avisa el rey sin corona.