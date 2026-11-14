Portugal sufrió una goleada ante Dinamarca en el primer partido sin Cristiano Ronaldo, en una noche de homenajes

Todos con la número 7. Así salieron al campo de juego los futbolistas de Portugal, en una noche cargada de emociones por el primer partido de la selección después del retiro de Cristiano Ronaldo, el máximo referente de su historia. Los homenajes se multiplicaron en el estadio Municipal de Braga, pero el fútbol quedó en un segundo plano para los locales. Bajo una intensa lluvia, Dinamarca se impuso por 4-1, con dos goles de Rasmus Hojlund, un reconocido admirador del astro portugués, y dejó una mala imagen del conjunto dirigido por Jorge Jesus, que todavía no pudo asegurar el primer puesto de su grupo en la Nations League.

La despedida del futbolista de 41 años, que puso fin a una trayectoria de 23 años con la camiseta nacional, había dejado una huella imposible de disimular. Una enorme bandera con la inscripción “Obrigado, capitão” se desplegó a lo ancho de una tribuna, acompañada por distintas fotografías de Ronaldo, el jugador con más presencias y goles en la historia del seleccionado. A los siete minutos, las pantallas del estadio volvieron a recordarlo con imágenes de su carrera y otro mensaje de agradecimiento.

"Gracias capitán", la bandera que apareció a lo largo de la tribuna en el inicio del partido, con fotos de Cristiano Ronaldo, mientras los jugadores salieron con la número 7 MIGUEL RIOPA - AFP

El número también adquirió un significado especial. La Federación Portuguesa de Fútbol había anunciado en la previa un cambio en el diseño del dorsal 7, con un guion en el centro, para distinguirlo del que utilizó Cristiano durante más de dos décadas. Rafael Leão, quien había heredado la camiseta, no estuvo disponible por una lesión. Por eso, el encargado de llevarla en esta ocasión fue Carlos Forbs, extremo de 22 años que juega en Brujas, de Bélgica. Aunque arrancó desde el banco.

Sin embargo, mientras las tribunas recordaban a su gran ídolo, dentro de la cancha Portugal no encontraba respuestas. Dinamarca, que ya había ofrecido resistencia en la derrota por 4-2 del enfrentamiento anterior —hace poco más de un mes—, volvió a mostrarse como un rival incómodo. Con una presión intensa, pelotazos frontales y la búsqueda constante del juego aéreo, el equipo visitante complicó desde el comienzo una defensa lusa.

El conjunto local, que había ganado sus cuatro partidos anteriores en la competencia, buscaba sostener su campaña perfecta, que lo tiene con la clasificación asegurada para los playoffs. Pero las dificultades para elaborar situaciones de peligro se hicieron evidentes durante buena parte de la primera etapa.

La imagen que apareció en la pantalla del estadio al minuto siete del partido Luis Vieira - AP

A los 38 minutos llegó el primer aviso importante de Dinamarca. Después de un centro y dos cabezazos dentro del área, Hojlund envió la pelota a la red, aunque la acción quedó invalidada por un offside previo. La advertencia no modificó el desarrollo y, apenas tres minutos después, el árbitro sancionó un penal por una mano de Rubén Díaz, tras revisar la jugada en el VAR. El capitán Pierre-Emile Hojbjerg, se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Lejos de reaccionar, Portugal volvió a sufrir en el comienzo del segundo tiempo. A los 49 minutos, Mikkel Damsgaard envió un exquisito centro pinchado al área y Hojlund conectó de zurda para ampliar la ventaja. El delantero danés, que ha reconocido públicamente su admiración por Cristiano Ronaldo, se convertía en uno de los grandes protagonistas de la noche en Braga.

No era la primera vez que el atacante de 23 años le convertía a Portugal. Ya lo había hecho en el enfrentamiento anterior, cuando celebró su gol con el característico festejo de Ronaldo, donde también tuvo un cruce posterior con Jorge Jesus. Aquel partido se había disputado después de las tensiones entre el entrenador y el entonces capitán portugués, que terminaron por preceder su salida de la selección.

El delantero Rasmus Hojlund festejó por duplicado ante Portugal Luis Vieira - AP

La primera gran oportunidad del equipo local apareció recién a los 54 minutos. Ruben Neves probó con un remate desde afuera del área que el arquero Mads Hermansen logró rechazar. En el rebote, Pedro Neto quedó solo, con el guardameta todavía en el suelo y en pleno intento por reincorporarse, pero su definición se fue por encima del travesaño.

La respuesta de Dinamarca fue inmediata y contundente. A los 57, Hojlund recibió de espaldas al arco, giró para enfrentar a Renato Veiga, lo desacomodó con una bicicleta y salió hacia su derecha antes de sacar un remate preciso, bajo y contra un palo. Un golazo para establecer el 3-0 y completar su doblete, en una actuación que terminó por convertir al exdelantero de Manchester United, actualmente en Napoli, en la gran figura de la noche.

Con el marcador ampliamente desfavorable, Jesus buscó modificar el desarrollo mediante los cambios. Y uno de ellos fue el ingreso del número 7. Pero esta vez no era Cristiano Ronaldo quien aparecía, sino Forbs, con el nuevo diseño de una camiseta.

La charla previa entre el entrenador Jorge Jesus y el extremo Carlos Forbs previo a su ingreso al campo de juego MIGUEL RIOPA - AFP

Portugal intentó aumentar la intensidad, aunque sin conseguir profundidad ni precisión en los últimos metros. Dinamarca, en cambio, volvió a aprovechar una de sus principales armas. A los 75 minutos, Mathias Jensen ejecutó una pelota parada desde la derecha y encontró completamente solo a Joachim Andersen, defensor de 1,92 metros, que conectó un cabezazo y colocó la pelota arriba, contra un palo. El cuarto gol terminó por exponer las dificultades defensivas de los locales.

El descuento llegó recién a los 92 minutos, cuando al encuentro le faltaban segundos para el final. Forbs recibió sobre la derecha y envió un centro rasante que encontró a Joao Neves. El mediocampista intentó definir después de un pique incómodo, pero Hermansen rechazó su remate. En el rebote apareció Bernardo Silva, que había ingresado desde el banco, para empujar la pelota y establecer el 4-1 definitivo.

La goleada de Dinamarca ante Portugal de visitante

Después del encuentro, Jorge Jesus fue consultado por la ausencia de Ronaldo y dejó una respuesta contundente. “Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La gente lo echa de menos, no han olvidado lo que Cristiano hizo durante 23 años con la selección. Nadie está contento. ¿Echar de menos a Cristiano? ¿Si ya no está en la selección? Solo si es para que me haga compañía. Ya no juega, no está aquí, ya ha decidido su situación”, expresó el entrenador. También habló uno de los referentes del plantel, Rubén Díaz, que reconoció: “Queríamos dedicar una victoria especial a Cristiano Ronaldo y luego a todos los aficionados portugueses, por lo que duele perder en casa”.

La victoria le permitió a Dinamarca trepar al segundo puesto del grupo y quedar en una posición favorable de cara a la última jornada, cuando deberá enfrentarse a la Noruega de Erling Haaland en un duelo directo por la clasificación. Portugal, por su parte, no consiguió asegurar el primer lugar y deberá resolver su situación en la fecha final ante Gales, ya eliminado, pero que pelea por no descender a la Liga B.

La goleada en contra cortó un invicto de 12 partidos como local, y dejó la sensación de que el seleccionado todavía tiene mucho por resolver en esta nueva etapa. La historia recordará que el primer partido de Portugal después de Cristiano Ronaldo terminó con una dura derrota, y que uno de los grandes responsables fue, justamente, un futbolista que creció con él como ídolo.