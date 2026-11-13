Portugal vs. Dinamarca por el Liga de Naciones, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Portugal y Dinamarca, correspondiente al grupo A4 de la Liga de Naciones, se disputará este sábado 14 de noviembre a las 16.45 h en el Estádio Municipal de Braga, ubicado en la ciudad de Braga.

El presente de ambos seleccionados

Portugal llega al compromiso tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Noruega en su última presentación, lo que reafirma su buen momento en el torneo. Por su parte, Dinamarca también arriba con confianza luego de imponerse ante Gales por 1-0 en su duelo anterior.

Estadísticas del grupo

Ambos equipos llegan a esta instancia de la fase de grupos con resultados positivos recientes, buscando consolidar su posición en la tabla de cara a las instancias finales. La efectividad mostrada en sus últimos encuentros será determinante para definir quién toma el protagonismo en el grupo A4.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos. Con la etapa de grupos entrando en su fase definitoria, sumar tres puntos es vital para asegurar la clasificación y mejorar la posición en la tabla general de la Liga de Naciones.