Portugal vs. España, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Portugal y España, correspondiente a la jornada 5 del Mundial 2026, se disputará este lunes 6 de julio a las 16.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

El presente de ambos seleccionados

Ambos conjuntos llegan al choque con el ánimo en alto tras sendas victorias en sus presentaciones previas. Portugal consiguió un triunfo ajustado por 2-1 frente a Croacia, mientras que España llega con mayor solidez tras imponerse 3-0 ante Austria en su último compromiso.

Estadísticas y antecedentes

El rendimiento reciente de los dos equipos refleja una alta eficacia ofensiva. Portugal demostró capacidad de resolución en partidos cerrados, mientras que España ha exhibido un funcionamiento colectivo aceitado, logrando mantener su valla invicta en su anterior encuentro.

Lo que está en juego

El resultado de este cruce es fundamental para las aspiraciones de ambos en la clasificación de su zona. Sumar de a tres permitiría a cualquiera de los dos equipos consolidar su posición de cara a la etapa de eliminación directa, mientras que un empate dejaría el desenlace del grupo abierto para la última jornada.