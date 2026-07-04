A qué hora juega Paraguay vs. Francia y por dónde se puede ver online

Las selecciones de Paraguay y Francia se enfrentan este sábado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia con arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev en la continuidad de los octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el objetivo en común de meterse entre los ocho mejores.

El partido inicia a las 18 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Mi Telefé, DGO, Flow y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.como se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La selección de Paraguay eliminó a Alemania en 16avos de final y quiere dar otro otro golpe ante Francia ODD ANDERSEN - AFP

La previa de Paraguay vs. Francia

El combinado guaraní, dirigido por Gustavo Alfaro, dio el golpe en 16avos de final y eliminó a Alemania por penales 4 a 3, tras igualar 1 a 1. Así, se metió entre los 16 mejores y sueña con tumbar ahora al máximo favorito al título. La Albirroja superó la etapa de grupos como una de las mejores terceras, ubicación que logró en el Grupo D con cuatro puntos producto de una derrota ante Estados Unidos 4 a 1, una victoria sobre Turquía 1 a 0 y un empate con Australia 0 a 0.

“Es un partido de octavos de final contra el número uno del mundo. Para mí había cuatro candidatos: Argentina, Brasil, España y Francia, y el número uno es este”, sostuvo en la previa Alfaro. Además, en la misma conferencia de prensa dejó varias frases a las que acostumbra y una de la utilizó para explicar el poderío de su rival: “Soy un hombre del campo. Y cuando venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea, porque no tenías pararrayos. Francia es una tormenta eléctrica. Esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco”.

El equipo galo demostró en sus cuatro encuentros anteriores su poderío ofensivo -es el que más goles anotó en el torneo- y dejó en claro que es el máximo candidato al título. Debutó en la zona I con una victoria 3 a 1 sobre Senegal y, después, venció a Irak 3 a 0 y a Noruega 4 a 1. En 16avos de final lo sufrió Suecia 3 a 0 y quiere repetir el triunfo ante Paraguay para seguir detrás de su sueño de jugar la tercera final seguida y conseguir su tercera estrella, tras la coronación en Rusia 2018 y la desazón en Qatar 2022.

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