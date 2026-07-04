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Paraguay vs. Francia, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

La selección guaraní se enfrenta con una de las candidatas, en Filadelfia, por un lugar en los cuartos de final

Aplausos para Kylian Mbappe, en la entrada en calor
Aplausos para Kylian Mbappe, en la entrada en calorMatt Rourke - AP

Un fuera de serie, afuera

Aurélien Tchouaméni, centrocampista de Francia y de Real Madrid, con molestias en el muslo derecho, va al banco contra Paraguay. Fija en el centro del campo junto a Adrien Rabiot, sintió una molestia durante el último entrenamiento de Francia. Su puesto será ocupado por Manu Koné, jugador de la Roma.

Sin delanteros

De la formación de Alfaro se desprende un asunto puntual: Paraguay va a jugar sin delanteros definidos. Los más atrevidos, por sus características, son Miguel Almirón y Julio Enciso. Es una suerte de 5-4-1, aunque ese uno es simbólico.

La formación de Francia

La formación de Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba y Digne; Rabiot y Koné; Olise, Dembele y Barcola; Mbappe.

Kylian Mbappe, al llegar al estadio
Kylian Mbappe, al llegar al estadioMAURO PIMENTEL - AFP

La formación de Paraguay

La formación de Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete y Alonso; Diego Gomez, Cubas, Galarza, Almirón y Velázquez; Enciso.

Qué dijo Alfaro del partido ante Francia

“A ellos le valieron 60 minutos, ahora será otra historia, totalmente diferente. La última vez que sus delanteros no marcaron fue ante Croacia, el 20 de marzo de 2025. Si ves el promedio de gol de Francia es de 4-1 y por eso es el número uno. Soy un hombre de campo, en Rafaela venía una tormenta eléctrica y nos teníamos que esconder porque no había pararrayos. Francia es una tormenta eléctrica y los rayos van al centro del arco. Sabes que te viene una tormenta eléctrica”, dijo Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.

Cómo llega Paraguay

Paraguay accedió a los 16avos de final como uno de los mejores terceros, tras una derrota (4-1 ante Estados Unidos), una victoria (1-0 a Turquía) y un empate (0-0 con Australia). Y en el primer duelo eliminatorio dio la sorpresa al dejar en el camino a Alemania, en los penales, luego de empatar 1-1.

Cómo llega Francia

Francia fue primera en su grupo con tres victorias: 3-1 sobre Senegal, 3-0 ante Irak y 4-1 contra Noruega. Y en los 16avos de final mantuvo el ritmo demoledor con un 3-0 sobre Suecia.

Bienvenidos a la cobertura de Paraguay vs. Francia

Este sábado, desde las 18, las selecciones de Francia y Paraguay se enfrentan en Filadelfia por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador enfrentará a Marruecos, que se instaló en cuartos de final luego de vencer a Canadá por 3-0. El partido será arbitrado por el uzbeko Ilgiz Tantashev y transmitido en vivo por las señales de TyC Sports y DSports, además de poder verse, de manera online, en las plataformas de streaming encargadas de la transmisión: DGO, Flow, Paramount+ y Disney+ Premium.

Por Ariel Ruya
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