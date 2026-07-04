Paraguay vs. Francia, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

“A ellos le valieron 60 minutos, ahora será otra historia, totalmente diferente. La última vez que sus delanteros no marcaron fue ante Croacia, el 20 de marzo de 2025. Si ves el promedio de gol de Francia es de 4-1 y por eso es el número uno. Soy un hombre de campo, en Rafaela venía una tormenta eléctrica y nos teníamos que esconder porque no había pararrayos. Francia es una tormenta eléctrica y los rayos van al centro del arco. Sabes que te viene una tormenta eléctrica”, dijo Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.

"FRANCIA ES UNA TORMENTA ELÉCTRICA" ⛈️



✍️ Gustavo Alfaro



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