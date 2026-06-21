Portugal vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Con el anhelo de lograr su primera victoria, Portugal enfrentará este martes 23 de junio a las 14 (hora argentina) a Uzbekistán en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El juego se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al partido que arbitrará el marroquí Jalal Jayed, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo europeo con una cuota máxima de 1.22 contra 18.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco asiático. El empate llega a 7.41.

Ninguno de los dos pudo ganar en su debut, algo que cayó como un balde de agua fría por el lado de los europeos porque es uno de los candidatos a lograr el título, el primero en su historia, por los jugadores que tiene el plantel y porque desde hace un tiempo largo es uno de los que suele animar los certámenes en los que participa. El peso de la igualdad ante República Democrática del Congo 0 a 0 cayó sobre Cristiano Ronaldo, cuestionado por su nivel hasta por los rivales.

En su sexta Copa del Mundo, el astro portugués quedó en el centro de la escena y hasta un compañero suyo, Francisco Conceiçao, lo puso a la par del resto de los jugadores del plantel: “Cristiano es un ejemplo por su carrera, por el hambre que todavía tiene a los 41 años, por el liderazgo y por los goles que hace, pero es uno más del equipo y no tenemos esa necesidad de pasarle el balón”.

Cristiano Ronaldo quedó en el ojo de la tormenta después de su floja actuación ante República Democrática del Congo Karen Warren - FR172172 AP

Los portugueses llegaron a la Copa del Mundo gracias al primer puesto en el Grupo F de las eliminatorias de Europa. En su preparación, jugaron dos amistosos y le ganaron 2 a 1 a Chile y Nigeria. Este año también se midió con México (0 a 0) y Estados Unidos (2 a 0).

Los uzbekos disputan el Mundial por primera vez en su historia y en el debut perdieron con Colombia 3 a 1 sin mostrar una versión acorde a lo que se exige para clasificar a los cruces. Sin jugadores de renombre en el plantel más allá del defensor de Manchester City Abdukodir Khusanov, sobresale la presencia del entrenador Fabio Cannavaro, el exdefensor italiano que fue campeón del mundo con su país en Alemania 2006.

Uzbekistán perdió con Colombia en su debut en un Mundial y quiere dar el golpe ante Portugal Natacha Pisarenko - AP

Uzbekistán logró su boleto al torneo con el segundo lugar en el Grupo A de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (CAF) y en la previa afrontó cuatro amistosos con triunfo sobre Gabón 3 a 1 y Venezuela 5 a 4 por penales tras empatar 0 a 0; y derrotas con Canadá 2 a 0 y Países Bajos 2 a 1.