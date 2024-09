Posiciones de las eliminatorias 2026: así está la tabla en la previa de la fecha 7

Escuchar

Esta semana se disputa la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, con cinco partidos programados entre el jueves y el viernes. Será la primera jornada post Copa América, certamen en el que la selección argentina se consagró bicampeona luego de derrotar a Colombia en la final. El minuto a minuto de todos los compromisos, como así también el fixture completo del certamen que otorga seis cupos y medio para la próxima Copa del Mundo, está disponible en canchallena.com, el sitio de estadísticas deportivas que también cuenta con la tabla de posiciones en vivo.

La clasificación general tiene al equipo dirigido por Lionel Scaloni como único líder, con puntaje casi perfecto. Acumula 15 puntos producto de cinco victorias y una derrota ante Uruguay, su único escolta con 13. Tercera aparece Colombia, que está invicta con 12 unidades gracias a tres triunfos e idéntica cantidad de igualdades. Venezuela está cuarta con nueve, mientras que Ecuador suma 8, una más que Brasil. Más atrás figuran Paraguay y Chile (cinco cada uno), Bolivia (tres) y Perú (dos).

La tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 Canchallena

Cronograma de la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas

Jueves 5 de septiembre

17: Bolivia vs. Venezuela

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Municipal El Alto (La Paz).

TV: DSports.

21: Argentina vs. Chile

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Monumental (Ciudad de Buenos Aires).

TV: TyC Sports, Telefé y TV Pública.

Viernes 6 de septiembre

20.30: Uruguay vs. Paraguay

Árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Estadio: Centenario (Montevideo).

TV: TyC Sports.

22: Brasil vs. Ecuador

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Major Antônio Couto Pereira (Curitiba).

TV: TyC Sports 2.

22.30: Perú vs. Colombia

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Nacional de Lima.

TV: DSports.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La semana próxima se disputará la octava jornada, en el cierre de la doble fecha FIFA, con los siguientes partidos: Colombia vs. Argentina, Ecuador vs. Perú, Chile vs. Bolivia, Venezuela vs. Uruguay y Paraguay vs. Brasil. Tras los enfrentamientos ante el combinado trasandino y el conjunto cafetero, la albiceleste jugará en octubre con Venezuela (V) y Bolivia (L), y en noviembre con Paraguay (V) y Perú (L). El certamen concluirá en 2025 con los últimos seis compromisos. En marzo, la selección nacional chocará con Uruguay (V) y Brasil (L); en junio con Chile (V) y Colombia (L); y por último, en septiembre, sus oponentes serán Venezuela (L) y Ecuador (V).

El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, pretende seguir por la senda del triunfo KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Al término de las eliminatorias sudamericanas, los seleccionados que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos-México-Canadá en 2026. El que termine en el séptimo lugar, en tanto, deberá afrontar un repechaje ante una selección de otra confederación (aún no está confirmado qué continentes se enfrentarán en esos duelos).

