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Posiciones del Grupo B del Mundial 2026: así quedó la tabla, con las clasificaciones de Suiza y Canadá

El seleccionado helvético y el equipo canadiense, uno de los tres anfitriones de esta edición, se aseguraron un lugar en los 16vos de final

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Suiza derrotó a Canadá por 2 a 1 y quedó como líder de la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial 2026
Suiza derrotó a Canadá por 2 a 1 y quedó como líder de la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial 2026Jared C. Tilton - FIFA - FIFA

Este miércoles finalizaron todos los partidos del Grupo B del Mundial 2026 y, de esta manera, ya se conocen los dos primeros clasificados a 16vos de final provenientes de esta zona: Suiza y Canadá. Además, Bosnia y Herzegovina culminó en el tercer lugar y luchará por ser uno de los ocho mejores entre los 12 grupos para poder avanzar de ronda. Qatar, por su parte, quedó último y se despidió de la Copa del Mundo. Todos los detalles están en canchallena.com.

En la última fecha, el seleccionado helvético derrotó a uno de los tres anfitriones, el canadiense, por 2 a 1, y terminó con siete puntos contra los cuatro de su rival de este miércoles, que quedó como escolta. Los goles del ganador los anotaron Ruben Vargas y Johan Manzambi, mientras que Promise David descontó para el perdedor. Suiza se enfrentará a un tercero y Canadá jugará contra el segundo del Grupo A, que puede ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica.

En el otro partido del día, Bosnia y Herzegovina le ganó a Qatar por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Kerim Alajbegović, Sultan Al-Brake en contra y Ermin Mahmić (Hassan Al-Haidos descontó para los asiáticos). Así, los Dragones quedaron con cuatro unidades al igual que los canadienses, con los que igualaron 1 a 1 en el debut, por lo que todo se definió por diferencia de gol (+5 para Canadá y -1 para Bosnia).

Bosnia y Herzegovina se ilusiona; con cuatro puntos, tiene grandes chances de pasar a 16vos de final
Bosnia y Herzegovina se ilusiona; con cuatro puntos, tiene grandes chances de pasar a 16vos de finalLindsey Wasson - AP

Resultados y posiciones del Grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

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