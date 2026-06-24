Posiciones del grupo de Inglaterra y Croacia: así está la tabla, tras la fecha 2

Este martes se disputó la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026 y, a diferencia de otras zonas, aún no hay clasificados a 16vos de final. Inglaterra empató con Ghana y Croacia derrotó a Panamá. Con esto, los Tres Leones tienen cuatro puntos al igual que las Estrellas Negras; mientras que los Manteleros acumulan tres y los Canaleros cero y ya sin chances de pasar. La última jornada se jugará el sábado 27 de junio a las 18 (horario argentino) con los siguientes partidos en simultáneo: Ghana vs. Croacia y Panamá vs. Inglaterra. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

En el primer encuentro de esta segunda fecha, el seleccionado dirigido por el alemán Thomas Tuchel no logró mostrar sus credenciales de candidato. Con una defensa férrea y ordenada, los africanos anularon por completo a Harry Kane, quien desperdició una chance de gol clara en los últimos minutos, y se llevaron un punto de oro al igualar 0 a 0 para quedar muy bien posicionados de cara a la lucha por avanzar a la próxima ronda.

Inglaterra no pudo con Ghana y se perdió la posibilidad de llegar a la última fecha ya clasificado Martin Meissner - AP

Luego, el combinado balcánico venció a su par centroamericano por 1 a 0 con un gol de Ante Budimir. Tras un primer tiempo parejo, que incluso tuvo a los panameños con más acercamientos al arco rival, los croatas entendieron cómo tenían que jugar el complemento y lograron quedarse con los tres puntos aún sufriendo mucho más de lo pensado. Así, se jugarán el pase a la etapa de eliminación directa en la tercera jornada.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo L del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

Ante Budimir convirtió el gol con el que Croacia derrotó a Panamá en la segunda fecha del Grupo L Frank Gunn - The Canadian Press

Fecha 3

Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El ganador de esta zona se cruzará con uno de los mejores ocho terceros en 16vos de final, la instancia que se añadió para esta edición por la inclusión de 16 nuevos participantes. El escolta, por su parte, se enfrentará al 2° del Grupo K, integrado por Portugal, Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Si el que finaliza tercero es uno de los ocho mejores entre todos los grupos, podría cruzarse tanto con un primero como con un segundo.