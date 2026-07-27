Posiciones del Torneo Clausura 2026: así están las tablas, tras la fecha 1

Concluyó este domingo primera fecha del Torneo Clausura 2026 y los equipos que ganaron sus partidos en sus respectivos grupos dominan las tablas de posiciones con tres unidades cada uno. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En el Grupo A los que triunfaron y dominan en el siguiente orden por diferencia de goles son Deportivo Riestra (derrotó a Boca 3 a 0); Independiente (a Estudiantes de La Plata 2 a 0); Gimnasia de Mendoza (a Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 0); Newell’s (a Talleres de Córdoba 1 a 0) y Vélez (a Instituto de Córdoba 1 a 0). En el B, en tanto, se impusieron y lideran Argentinos Juniors (venció a Sarmiento de Junín 3 a 2); Belgrano de Córdoba (a Rosario Central 2 a 1); Racing (a Gimnasia de La Plata 2 a 1); Huracán (a Banfield 1 a 0); y Barracas Central (a River 1 a 0 en el estadio Monumental).

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Martes 28 de julio

19: San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez.

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.

Cuarto árbitro: Julián Jerez.

VAR: José Carreras.

AVAR: Lucas Pardo.

19: Banfield vs. Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Lucas Cavallero.

21.15 Argentinos vs. Estudiantes (Río Cuarto) -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola.

Árbitro asistente 1: Juan Mamani.

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Sebastián Habib.

AVAR: Lucas Germanotta.

21.15: Rosario Central – Racing -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Carla López.

Miércoles 29 de julio

14.30: Barracas Central vs. Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Wenceslao Meneses.

17: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi.

Árbitro asistente 1: Iván Aliende.

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Ernesto Callegari.

19.15: Gimnasia vs. River -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Salomé Di Iorio.

21.30 Instituto vs. Platense -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Jorge Etem.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Mauro Ramos Errasti.

Jueves 30 de julio

19: Independiente Rivadavia vs. Huracán -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Matías Billone.

VAR: Daniel Zamora.

AVAR: Gastón Suárez.

19: Talleres vs. Vélez -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Juan Pablo Loustau.

AVAR: Franco Acita.

21.15: Independiente vs. Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: César Ceballo.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Julio Fernández.

21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.

Cuarto árbitro: Federico Benítez.

VAR: Brian Ferreyra.

AVAR: Iván Núñez.

Miércoles 5 de agosto

19: Boca vs. Estudiantes -Zona A- (TNT Sports)

21.15: Tigre vs. Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto