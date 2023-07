Premier League: la inversión de 200 millones de Arsenal para volver a competir con Manchester City

escuchar

Durante la temporada pasada, Arsenal estuvo durante 248 días en la cima de la Premier League. El objetivo era regresar a la Champions League tras seis años, pero un furioso comienzo cambió las prioridades y las expectativas a mitad del curso. No obstante, en las últimas fechas un cúmulo de lesiones importantes, resultados adversos y el envión de un Manchester City imparable en camino al triplete malograron el anhelo de levantar un trofeo que se le niega al club de Londres desde hace 19 años, y entonces los gunners finalizaron subcampeones. Aun así, son conscientes del gran progreso en relación con años anteriores, y ya están en marcha los planes para montar el próximo gran asalto al campeonato inglés.

En una reciente entrevista con el diario español Marca, el entrenador Mikel Arteta dejó en claro cómo lo afectó la forma en que se le escapó el trofeo a su equipo: “Esto es Arsenal y el nivel de exigencia es alto. Al día de hoy, todavía me duele en lo más profundo no haber logrado la Premier. Pero así es el deporte”, reconoció el DT, que de todos modos valoró lo hecho por sus jugadores, que conforman el plantel de menor promedio de edad de la liga: “Lo conseguido con un equipo de tantos jóvenes es de mérito. Lo tengo claro”.

Mikel Arteta lamentó la forma en que Arsenal perdió la Premier al final de la temporada, pero reconoció lo hecho por sus dirigidos.

Arteta se formó futbolísticamente en La Masía y allí cultivó su pensamiento táctico, pero conoce a Arsenal y la Premier League de sobra. Jugó los últimos cinco años de su carrera en el estadio Emirates, y luego fue asistente de Josep Guardiola en el club citizen durante otros tres antes de tomar el cargo en Londres. “Jugábamos contra Arsenal y veía que se había perdido el alma del club. No se disfrutaba, no se sentía”, recordó de sus últimos meses en Manchester. “Yo sabía que existía la opción de, poco después, estar en el otro banco y que este club es tan grande que había que conectar el equipo y la afición”, reflexionó acerca de su decisión de regresar, que él cree exitosa: “Ha costado hacer y deshacer... y ahora me siento feliz. Tenemos una identidad clara, existe unión y estamos llenos de energía”.

Esa transformación no fue nada fácil para el entrenador vasco. Cuando asumir, Arsenal venía de encadenar un 5º, un 6º y un 5º puestos con el histórico preparador Arsène Wenger y el efímero Unai Emery, y los primeros años de Arteta no mostraron una mejoría: el español llegó a mitad de una campaña en la que terminó 8º y se mantuvo en esa ubicación pero con menos puntos al año siguiente. Recién en la 2021/2022 se empezó a ver un progreso claro, cuando el conjunto volvió a concluir en el quinto lugar. Esta reciente segunda posición, no obstante, propicia una aceleración del proceso que el club está dispuesto a transitar en el mercado de pases, con una inversión estimada en más de 200 millones de libras.

El pensamiento de Arteta

El resurgimiento de Arsenal se gestó en una base sumamente joven que armaron tanto Arteta como Edu Gaspar, el director deportivo del club y campeón en el invencible equipo de 2004. Martin Odegaard, Ben White, Aaron Ramsdale y Oleksandr Zinchenko se sumaron a figuras surgidas del club, como Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, para conformar un conjunto hambriento y veloz, pero que pagó por su inexperiencia. La idea es nutrir al plantel de jugadores experimentados pero que no aumenten la media de edad. Uno de ellos ya está confirmado: Kai Havertz arribó por 65 millones de libras luego de un paso por Chelsea como delantero en el que estuvo debajo de las expectativas, pero Arteta tiene un plan claro para él en el mediocampo.

Para otro de los apuntados, Jurriën Timber, el principal objetivo es otorgar más opciones en la retaguardia, sector en la que el conjunto sufrió muchísimo debido a las bajas de William Saliba y Takehiro Tomiyasu en los últimos meses de la temporada. El defensor de Ajax puede desempeñarse por el centro y por el lateral derecho, y lo pretendió Erik ten Hag para Manchester United el año pasado. Sus características pueden complementar el trabajo de Zinchenko, que suele sumarse al mediocampo desde la izquierda.

Declan Rice dejó West Ham como campeón de la Conference League y se sumará a Arsenal por 105 millones de libras, un récord para el club y para un futbolista inglés. Agencia AFP - AFP

Pero el caballo de batalla para el futuro de largo plazo es Declan Rice. El volante de contención es una pieza fundamental tanto de la selección inglesa como de West Ham United, club del que se despidió tras ganar la primera copa en 43 años para el equipo, la Conference League. Su inminente llegada representa un estruendoso golpe sobre la mesa por la forma en que se gestó: Arteta habló con el jugador durante meses para convencerlo de quedarse en Londres y no ir a Manchester City, que llegó a ofertar por él, pero finalmente los gunners pagarán 105 millones de libras, un récord para Arsenal y para un futbolista inglés (y segunda marca en la liga, detrás de la de Enzo Fernández a Chelsea en 2022).

Para una vez que Arsenal confirme estas llegadas de peso, el plan es recuperar parte del dinero invertido en jugadores que aún conservan valor de reventa. Granit Xhaka y Thomas Partey fueron los pilares del mediocampo en la temporada pasada, pero a sus 30 años y con poco tiempo antes del vencimiento de sus contratos, el club cree que es el momento de hacer caja antes de que bajen el nivel. El suizo tiene todo acordado con Bayer Leverkusen, y el ghanés atrae interés de Juventus y de varios clubes árabes. El lateral Kieran Tierney perdió terreno por el surgimiento de Zinchenko y se rumorea una partida a Newcastle. Otro defensor, Pablo Marí, ya fue vendido a Monza. El joven delantero Folarin Balogun regresó de un préstamo a Reims, entidad para la que anotó 21 goles, pero al no tener lugar en la formación se está buscando otro conjunto para él. Para futbolistas más marginados, como Cédric Soares, Rob Holding y Nicolas Pépé, la situación será más difícil.

Thomas Partey puede salir de Arsenal por la eventual llegada de Rice; Juventus y varios clubes de Arabia Saudita están entre los interesados por él. Agencia AFP - AFP

Hace apenas dos años predominaba el pesimismo en Arsenal. Mikel Arteta era fuertemente cuestionado por sus pobres resultados deportivos, una política de pases errática había dejado un plantel caro y envejecido y el impacto de la pandemia de Covid-19 había puesto en jaque las posibilidades del club de competir por los títulos grandes. El trabajo del DT con su cuerpo de asistentes desde entonces ha sido colosal, y el desafío que deberá afrontar en la 2023/2024 es mantener el envión de una temporada en que quedó al borde de la gloria, balanceando esa competitividad local con su regreso a la Champions League. Arteta está convencido de que puede ganar la liga: “Si no, no estaría sentado aquí. Ésa es nuestra ambición. Sabemos la dificultad: es la mejor liga del mundo y la próxima va a ser la liga más difícil de la historia de la Premier”.