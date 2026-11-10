Preocupación en Bayern Munich por la disfunción neurológica de Jamal Musiala

Debido a un desgarro, Jamal Musiala no juega en Bayern Munich desde el 18 de septiembre. Una vez recuperado, su reaparición se postergó por no encontrarse en la mejor condición física. También quedó al margen de la reciente convocatoria de Jürgen Klopp para los dos compromisos de la selección de Alemania por la Nations League. Está siendo escasa la participación en esta temporada del espigado y hábil mediapunta de 23 años. Entre la Bundesliga y la Champions League, apenas suma cuatro partidos, con dos goles y una asistencia.

La preocupación en el club bávaro apunta más allá de las lesiones comunes que sufre cualquier futbolista. Durante dos encuentros de pretemporada disputados en la segunda quincena de agosto, Musiala se desvaneció en el campo y debió ser reemplazado. En el primer caso, el vahído ocurrió seis minutos después de haber ingresado desde el banco de suplentes. Cuatro días después se desmayó al perder el conocimiento en un cotejo de ensayo ante Leipzig. Según informó Bild en ese momento, se debió a un golpe de calor.

Saibari sostiene a Musiala

En los días posteriores, tanto Musiala como el entrenador Vincent Kompany informaron que padecía una disfunción neurológica por la que estaba siendo tratado y medicado. “Crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica”, publicó el futbolista en las redes sociales.

El director deportivo de Bayern Munich, Max Eberl, fue más amplio: “Lo sabíamos desde la temporada pasada, también era del conocimiento de los jugadores del plantel. Para nosotros se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Ha cambiado algo en su medicación, por lo que estas situaciones han salido a la luz. Le daremos todo nuestro apoyo. Estamos en esto juntos”.

Uno de los desmayos de Musiala

En principio, esta afección neurológica no pone en riesgo la carrera profesional de Musiala, presente en el último Mundial y con una foja de 46 partidos y 10 goles en la selección. Su trayectoria está muy condicionada por las lesiones. En esta temporada, que todavía no llegó a la mitad del recorrido, estuvo 73 días al margen de las canchas y no pudo ser tenido en cuenta para 12 cotejos.

La desgracia también se cruzó en su camino. Durante el Mundial de Clubes 2025, Gianluigi Donnarumma, por entonces en Paris Saint-Germain, le provocó la fractura de peroné izquierdo, luxación de tobillo y rotura de ligamentos de la articulación. No volvió a jugar hasta principios de este año.

El caso Musiala volvió a ocupar los titulares de la prensa alemana con las recientes declaraciones de Uli Hoeness, presidente honorario y voz autorizada en Bayern Munich. El dirigente, de 74 años, echó un cono de sombras sobre la evolución del N° 10: “Estamos en un dilema con él. Padece una enfermedad que no se puede curar simplemente, pero que se puede controlar en cierta medida con medicación. Sin embargo, sigue siendo incierto si alguna vez recuperará el nivel de rendimiento que tuvo”.

Según fuentes internas de Bayern, las palabras de Hoeness tienen un trasfondo económico, relacionado con el contrato de Musiala, uno de los mejores pagos del plantel tras ampliarlo hasta 2030, y su discontinuada contribución futbolística. El seguro de su contrato no cubre la disfunción neurológica. “Por supuesto, sigue cobrando su salario. Pero imaginen si Bayern cuestionara su contrato y dijera: ‘Lo que es capaz de ofrecer ahora en la cancha ya no es lo que se estipuló cuando se firmó el contrato’.”

Uli Hoeness, presidente honorario de Bayern Munich Matthias Schrader - AP

El departamento médico de Bayern no compartió las declaraciones, ya que considera que Musiala puede recuperar su mejor nivel. También Kompany es optimista. Tras los dos desmayos sufridos en la pretemporada, no volvió a registrar otros episodios similares.

Lothar Matthäus, que disputó 410 encuentros en Bayern Munich, le dio otra interpretación a las palabras de Hoeness. “Uli lo está picando un poco a Jamal para provocar una reacción. Forma parte del proceso, no solo mimarlo, sino también incitarlo a que enfrente la adversidad. Si yo estuviera en la posición de Jamal, eso sería motivación suficiente para demostrarle a Uli que he vuelto. Y eso haría ‌feliz a Uli", expresó Matthäus, que disputó con Alemania las finales contra la Argentina de los mundiales 1986 y 1990.

Ante la incertidumbre sobre la evolución que pueda mostrar Musiala, Bayern Munich considera la posibilidad de ir al próximo mercado de pases por la última gran promesa del fútbol alemán: Wael Mohya, volante ofensivo de 17 años de Borussia Moenchengladbach, valuado en 17 millones de euros por Transfermarkt, y que acaba de recibir la primera citación de Klopp para sumarse a la selección.