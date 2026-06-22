Preocupación en la selección: Cuti Romero dejó la cancha con hielo en la rodilla y será sometido a estudios

La victoria por 2-0 sobre Austria y el nuevo récord de Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales dejaron una imagen que encendió las alarmas en la selección argentina. Cristian Romero debió abandonar el campo de juego en el inicio del segundo tiempo por una molestia en la rodilla derecha, la misma que lo había tenido en duda hasta pocas semanas antes del comienzo de la Copa del Mundo. Minutos después, el defensor siguió el resto del partido sentado en el banco de suplentes con una bolsa de hielo sobre la zona afectada.

La acción que derivó en su salida ocurrió en el arranque del complemento, cuando disputó una pelota con Marcel Sabitzer. Aunque intentó continuar y permaneció algunos minutos más en el campo, el cuerpo técnico decidió reemplazarlo a los 57 minutos por Nicolás Otamendi para evitar agravar la situación.

Otro fuerte cruce contra el delantero Michael Gregoritsch Jessica Tobias - FR172197 AP

La preocupación no es menor. Romero había sufrido, tres meses antes del inicio del Mundial, un esguince de grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante un partido de Tottenham por la Premier League. Aquella lesión puso en riesgo su presencia en el torneo y obligó a una recuperación contrarreloj para llegar en condiciones. Luego de perderse los últimos seis partidos con su club, finalmente fue titular tanto en el debut frente a Argelia como ante Austria, pero la nueva molestia vuelve a generar incertidumbre.

El asunto no es menor. Porque hay que recordar que poco antes de comenzar el torneo, Leonardo Balerdi, el otro zaguero central derecho, fue desafectado de la lista por un desgarro. En su lugar, Lionel Scaloni eligió a un defensor zurdo, como Marcos Senesi. Eso obligó a mover a Nicolás Otamendi a la posición de 2. Es más: es el único reemplazante que tiene el puesto y ni siquiera es su posición natural. El lugar quedó desprotegido.

Tras el encuentro, Scaloni evitó sacar conclusiones apresuradas, aunque reconoció que el estado físico del defensor será evaluado en las próximas horas. “No sabemos el alcance de su tema. Es algo que ya venía teniendo y esperemos que no sea nada. Siempre es mejor que todos estén bien, tenerlos a todos. Mañana o pasado le harán un estudio”, explicó el entrenador en la conferencia de prensa.

🙏 Que no sea nada grave, Cuti querido



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La salida de Romero le abrió la puerta a Otamendi, de 38 años, quien ingresó para acompañar a Lisandro Martínez en la zaga durante la última media hora del encuentro. Después del partido, Scaloni también destacó la importancia de los tres centrales que considera la base defensiva del equipo. “Licha siempre ha sido importante. Aun cuando no era titular, siempre estuvo presente. Entre él, Ota y Cuti arman la retaguardia y nos dan muchísima seguridad. Nos pone contentos que Licha esté bien y el ingreso de Ota fue con mucha agresividad”, sostuvo.

La evolución de Romero será seguida con atención por el cuerpo técnico. Con la clasificación a los 16avos de final asegurada y un último compromiso de la fase de grupos por delante frente a Jordania, el sábado desde las 23, la prioridad pasa por conocer si se trató solo de un golpe o si la molestia está relacionada con la lesión que sufrió antes del Mundial.

Por ahora, la imagen del defensor con hielo en la rodilla y las palabras prudentes de Scaloni mantienen abierta una incógnita que la selección espera despejar cuanto antes.