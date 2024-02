escuchar

Después de pasar por varias emociones, positivas y negativas, en el vibrante 3-3 frente a Paraguay, la selección argentina sub 23 deja asentar las sensaciones y pasa a hacer cuentas. ¿Qué necesita para clasificarse para París 2024 en el Preolímpico de Venezuela? Le queda por delante nada menos que el clásico contra Brasil, que sostendrá este domingo. El otro encuentro de la última jornada será Venezuela vs. Paraguay. Los horarios están pendientes.

Transcurridas dos fechas del hexagonal final, el seleccionado de AFA suma dos empates: el 2-2 del domingo ante el anfitrión y el de este este jueves con los paraguayos. Los otros dos resultados hasta el momento fueron Paraguay 1 vs. Brasil 0 y Brasil 2 vs. Venezuela 1. Consecuentemente, las posiciones son las siguientes:

Paraguay, con 4 puntos y +1 en diferencia de goles

Brasil, con 3 unidades y 0

Argentina, con 2 y 0

Venezuela, con 1 y -1

Thiago Almada, el único campeón mundial de mayores en el Preolímpico de Venezuela, es la máxima figura argentina; necesitará del ex jugador de Vélez la selección para superar a Brasil. Matias Delacroix - AP

Los dos primeros del torneo se clasificarán para los Juegos Olímpicos. Y los criterios de desempate en caso de igualdad en unidades son éstos, en el siguiente orden de prioridad:

Resultado del partido jugado entre los equipos empatados en puntos.

Diferencia de goles en el hexagonal final.

Cantidad de goles anotados.

Menor cantidad de tarjetas rojas.

Menor número de amonestaciones.

Sorteo.

Argentina ocupa hoy el tercer puesto, que no le sirve para acceder al torneo olímpico. Debe superar en la tabla a por lo menos dos adversarios. Queda claro que, en caso de una derrota a manos brasileñas, quedará fuera de juego. Y un empate en el clásico no le sirve, pues en ese escenario quedaría por debajo de Brasil y, con 3 unidades, no alcanzaría a los paraguayos, independientemente del resultado de éstos con los venezolanos.

Ergo, solamente una victoria le sirve. ¿Del todo, o lo haría depender todavía del marcador del otro encuentro del domingo? Del todo, pues superaría a Brasil (5 puntos contra 3) y a Venezuela, que no alcanzaría al equipo dirigido por Javier Mascherano.

Gabriel Pirani (7) es uno de los goleadores de Brasil, el último y decisivo obstáculo de Argentina rumbo a los Juegos Olímpicos de París; el domingo, la selección albiceleste deberá ganar el clásico. Ariana Cubillos - AP

Por ende, la situación es muy clara, ya que no depende de diferencias de tantos ni del resultado ajeno: si perdiere o empatare, Argentina no viajará a la capital francesa, y si ganare, disputará la medalla dorada olímpica, que sería la tercera en caso de lograrla.

Cuando los cinco anillos quedaron lejos

Una eventual frustración en Venezuela no sería la primera en preolímpicos para el conjunto celeste y blanco. Dos veces quedó a mitad de camino, sin superar la competencia sudamericana, algo que camino a mundiales le ocurrió una sola vez (en 1969, rumbo a México 1970; sus otras tres ausencias, en Francia 1938, Brasil 1950 y Suiza 1954, tuvieron otras razones, no eliminaciones deportivas).

En 1992 dirigía Alfio Basile al conjunto nacional. La expectativa era alta, porque con el mismo entrenador el seleccionado mayor había conquistado la Copa América Chile 1991, con muy buen juego y después de 32 años sin obtener el trofeo. Los pasajes olímpicos fueron disputados en Paraguay, pero el equipo de AFA fracasó. Y con estrépito.

A pesar de contar con Diego Latorre, Diego Simeone, Antonio Mohamed, José “Turu” Flores, Mauricio Pochettino, Fernando Gamboa, Eduardo Berizzo y Leonardo Astrada, entre otros, Argentina no superó la etapa de grupos, condenada por un 1-2 a merced de Uruguay. La esperanza se acabó demasiado temprano, cuando parecía que semejante plantel estaba más que capacitado para conseguir en Barcelona 1992 el primer oro olímpico en fútbol para el país.

Valentín Barco cumplió la fecha de suspensión por una expulsión y está disponible para jugar contra Brasil en la jornada de cierre del Preolímpico. Ariana Cubillos - AP

Parecido fue lo que sucedió en pocos años más tarde, con la mira en Sydney 2000. Argentina venía de conseguir la plateada en Atlanta 1996 bajo el mando de Daniel Passarella pero tenía otro director técnico para el Preolímpico de Brasil. Uno curtido, y muy exitoso, en seleccionados juveniles: José Pekerman.

En esa lista de buena fe sub 23 figuraban estrellas del momento y del futuro: Román Riquelme, Pablo Aimar, Javier Saviola, Esteban Cambiasso, Gabriel Milito, Lionel Scaloni, Diego Placente, Leonardo Romeo, Leonardo Biagini y Albano Bizarri; estos últimos dos habían sido cedidos por dos pesos pesados de España, Atlético de Madrid y Real Madrid, respectivamente. Sin embargo, con todos esos jugadores, el equipo perdió en la última fecha no sólo un partido, sino también la clasificación. ¿El rival? Chile... que con el 1-0 viajó a Sydney junto al anfitrión, Brasil.

LA NACION