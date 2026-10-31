Primera Nacional: Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Después de una tarde de sábado que vibró en cinco estadios a la vez, Godoy Cruz y Tristán Suárez dirimirán el primer ascenso a la Liga Profesional. Los mendocinos, que corrían de atrás al comienzo de los partidos, se adjudicaron la zona A de la Primera Nacional luego de vencer por 2-1 a Almirante Brown como locales. El Tomba aprovechó que Ferro, el líder hasta esta última jornada, no pudo ganarle al ya descendido Acassuso en la cancha de Estudiantes de Caseros (fue 0-0) y, por diferencia de gol (+20 contra +7 de El Verdolaga) consiguieron su lugar en la definición.

En el Feliciano Gambarte de Mendoza todo es alegría. Godoy Cruz, que estuvo 15 puntos por detrás de Ferro hace un par de meses, lo alcanza con un sprint final impresionante: ocho triunfos y dos empates en los últimos diez partidos. Pablo De Muner, el entrenador, se golpea el pecho luego de que Diego Viera, uno de los referentes del plantel, cabeceara al gol un centro desde la banda izquierda. Van ¡94 minutos!

"Diego Viera"



Por el gol agónico de Godoy Cruz para darle la victoria a Almirante Brown y consagrarse por el momento en su zona. pic.twitter.com/arBK7BxtKl — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026

Viera pasa en un segundo de héroe a villano. Somete de cabeza al arquero Pedro Galván y se golpea el pecho. Va hacia uno de los vértices a festejar con los hinchas, que experimentan todo tipo de sensaciones: del abatimiento al éxtasis; de la frustración a la alegría. Ese tanto de Viera, que en la primera parte había fallado un penal (muy bien atajado por Galván) le da dos chances para regresar a la Liga Profesional: la final será el próximo 14 de noviembre ante Tristán Suárez y en cancha neutral (¿Córdoba? ¿San Nicolás?). La segunda posibilidad que tendrá el perdedor de la definición será el Reducido.

Apenas un minuto antes de ese gol de Viera, el Tomba veía la definición por el primer ascenso desde afuera. Porque el exBoca Pedro Velurtas pescó un rebote del arquero Joaquín Strumia y puso a la Fragata 1-1. Ese gol se festejó en Caseros, como si fuera un gol de Ferro. La multitud verdolaga saltó y se abrazó como lo hace cuando Lautaro Parisi o Emanuel Dening llegan al gol. Ninguno de ellos pudo contra Acassuso, ya descendido. Ferro se repitió en centros y pases intrascendentes.

"La alegría duró poco"



Porque los hinchas de Ferro festejaban el empate parcial de Almirante Brown pero el Tomba lo dio vuelta. pic.twitter.com/LNyyTmNZGN — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026

Ferro, que supo ser el equipo sensación entre julio y septiembre y dependía de sí mismo para estar en la final, apenas cosechó un triunfo en los últimos cinco partidos (1-0 a Racing de Córdoba en Caballito con gol de Parisi de penal). Para colmo, su mejor futbolista, Enzo Hoyos, debió irse de la cancha por una lesión a pocos minutos de terminar la primera parte. En esos 45 minutos iniciales tuvo la mejor oportunidad de poner el 1-0 con una definición de Dening, pero el delantero le erró al arco.

En la zona B, en tanto, Tristán Suárez igualó sin goles como local ante Deportivo Maipú y llegó a los 64 puntos. Atlanta, que debía vencer a Midland para tener chances, apenas empató 0-0 en Villa Crespo y terminó segundo. Temperley, que igualó como visitante ante el descendido Güemes (2-2) en Santiago del Estero, concluyó con 61.

"Gabriel Hauche"



Por el gol del jugador de Temperley ante Guemes. pic.twitter.com/2ETUWWiqjR — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026

El pasaje a la final es un premio a la constancia para los de Ezeiza. Más allá de que a Maipú le anularon un gol por posición adelantada, el presente de Tristán Suárez tiene dos nombres propios: Diego Becker, su mejor futbolista, y José María “Pancho” Martínez, el entrenador que está en el club desde abril de 2024.

De esta última fecha quedará el gol de Gabriel Hauche para Temperley, que ganaba en Santiago del Estero al descendido Güemes y le metía presión a Tristán, que no podía perder. Sin embargo, el equipo santiagueño se recuperó y llegó al empate 2-2, impidiéndole al Gasolero cualquier oportunidad de disputar el partido por el ascenso. La misma suerte corrió Atlanta, que en Villa Crespo no pudo vencer a Midland. Ambos jugarán el torneo Reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría.