Promedios 2027: así arranca la lucha en la tabla por no descender

El formato de la Primera División del fútbol argentino cambiará a partir de 2027. Al igual que en 2025 y 2026, se jugará el Apertura y el Clausura, ambos con formato de copa -aunque cuentan como liga-, y los puntos obtenidos por cada club en ambos campeonatos se sumarán en la Tabla Anual, aunque ya no habrá dos grupos diferentes, sino que cada club jugará contra los otros 29 equipos y dos veces contra su clásico rival. Los promedios también se mantienen y, al igual que desde hace varios años, definirán un descenso a la Segunda División.

En esta última tabla se sumarán los puntos obtenidos durante el año próximo a los conseguidos en 2025 y 2026. El total se divide por la cantidad de partidos disputados por cada equipo, por lo que los que asciendan este año deberán tener una buena temporada para mantenerse en Primera debido a que su promedio se sacará únicamente con las unidades del 2027 (incluso si asciende Godoy Cruz, que jugará la final de la Primera Nacional ante Tristán Suárez y que en 2025 formó parte de la élite, ya que los puntos se resetean si entre medio descendió).

Godoy Cruz pelea por uno de los ascensos desde la Primera Nacional; si lo consigue, promediará solo los puntos de 2027 X @godoycruz

Rosario Central, Campeón de Liga (líder de la Tabla Anual) en 2025 y subcampeón en 2026, y Boca, que consiguió los mismos resultados que el Canalla pero a la inversa, comenzarán el año en lo más alto de la tabla de promedios. Argentinos Juniors, River e Independiente Rivadavia completan el Top 5 de cara al inicio de la próxima temporada. En cuanto al resto de los grandes, Independiente comenzará 10°, San Lorenzo 11° y Racing 14° con un promedio idéntico al de Instituto y Estudiantes de La Plata.

Rosario Central está obteniendo grandes resultados en los últimos años y arrancará el 2027 como líder de la tabla de promedios Fotobaires

En el fondo de la tabla estará Atlético Tucumán, y apenas más arriba hay equipos históricos que deberán acelerar en la búsqueda de resultados positivos de manera urgente. Banfield, penúltimo, es uno de ellos. Lo mismo ocurrirá con Newells, 24°, y Talleres, 23°, y también con campeones de diversos certámenes en los últimos años ya que Central Córdoba, ganador de la Copa Argentina 2024, y Platense, que celebró la obtención del Torneo Apertura 2025, iniciarán su campaña en el 26° y 25° lugar, respectivamente.

Tabla de promedios 2027

Rosario Central: 2,000

Boca: 1,953

Argentinos Juniors: 1,828

River: 1,688

Independiente Rivadavia: 1,563

Lanús: 1,563

Barracas Central: 1,500

Vélez: 1,500

Gimnasia de La Plata: 1,484

Independiente: 1,469

San Lorenzo: 1,438

Huracán: 1,422

Instituto: 1,391

Racing: 1,391

Estudiantes de La Plata: 1,391

Tigre: 1,375

Belgrano: 1,344

Defensa y Justicia: 1,328

Gimnasia de Mendoza: 1,281

Unión: 1,266

Sarmiento: 1,172

Deportivo Riestra: 1,172

Talleres: 1,141

Newell’s: 1,109

Platense: 1,109

Central Córdoba: 1,078

Banfield: 1,063

Atlético Tucumán: 1,031

*A estos equipos se les sumarán los dos que asciendan desde la Primera Nacional (Godoy Cruz o Tristán Suárez + el ganador del Reducido)