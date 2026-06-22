Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo vuelve a jugar la selección

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi enfrentará a Jordania en la última fecha de la instancia regular
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Tras el encuentro de este lunes frente a Austria en el Mundial 2026, en el marco de la segunda jornada del Grupo J, la selección argentina ya piensa en el próximo partido. Jordania espera por el campeón del mundo en ejercici, que sueña con defender el título. El encuentro, correspondiente a la fecha 3, está programado para el sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.
Al igual que el resto de los compromisos del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.
El equipo asiático es uno de los cuatro debutantes de esta edición junto a Curazao, Cabo Verde y Uzbekistán. La mayoría de sus futbolistas juegan en diferentes equipos de Asia, por lo que no cuentan con roce internacional contra los mejores del mundo. La camada que participa de este Mundial es la misma que fue subcampeona en la Copa Asiática 2023 (eliminó a Corea del Sur en semifinales y perdió la final con Qatar).
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.23 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Jordania. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.50.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)
- Marcos Senesi, que reemplazó al lesionado Leonardo Balerdi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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