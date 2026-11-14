Próximo partido de Boca: cuándo juega la final de la Copa Sudamericana 2026

Boca no para. No puede parar. Y eso es producto del sobresaliente segundo semestre que está teniendo en esta temporada. En este sentido, el xeneize, que este sábado jugó las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, ya se enfoca en lo que viene, su gran objetivo: la final de la Copa Sudamericana 2026 en la que se enfrentará con Atlético Mineiro de Brasil. La posibilidad es ineludible: volver a celebrar en el plano internacional y con ello anotarse en la Copa Libertadores en 2027 es un plan sobradamente tentador.

Rodolfo Arruabarrena, que llegó en mitad de año como DT en el que es su segundo ciclo es el gran responsable de este presente que en la cancha tiene como abanderado a Leandro Paredes.

Los datos más sobresalientes de esa final sudamericana que está al caer ya se pueden consultar en canchallena.com, el sitio de datos y estadísticas que dispone del minuto a minuto de los partidos de las ligas más importantes del mundo.

En Brasil, Boca elimino a Vasco Da Gama y sacó pasaje a la final de la Sudamericana [e]RIO DE JANEIRO - XinHua

La definición tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Iniciará las 19.30 (horario argentino).

Iniciará las 19.30 (horario argentino). Luego, el miércoles 25 de noviembre, el xeneize afrontará su partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, ante Independiente Rivadavia. Con ese encuentro quedará determinado el cuadro de cuartos de final.

Boca volverá a jugar una final continental después de tres años, tras caer en la Libertadores 2023 frente a Fluminense en el Maracaná. Hace casi dos décadas que no se consagra en Sudamérica y la última fue en la Libertadores 2007 contra Gremio. Es uno de los máximos ganadores de la historia de la Copa Sudamericana con dos estrellas al igual que Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador; Independiente, Atlético Paranaense y Lanús.

En la recta final de la temporada el xeneize ya dejó atrás más de tres años de sequía, ya que ganó la Tabla Anual y obtuvo el título de Campeón de Liga, el premio al que accede el equipo que más unidades cosechó entre el Torneo Apertura y Clausura. Además, si es campeón de este último (está en octavos de final), accederá al Trofeo de Campeones. Es decir, puede cerrar el año con un máximo de cinco vueltas olímpicas.

Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez y quien no podrá contar con Alan Franco porque fue expulsado en el último juego, nunca festejó en el torneo e, incluso, perdió la final en 2025 contra Lanús. Teniendo en cuenta que también cayó en la definición de la Copa Libertadores 2024 en el Monumental contra Botafogo, lleva dos definiciones continentales seguidas con derrota y quiere cortar la racha negativa contra Boca.

En su plantel cuenta con dos jugadores argentinos, además del cuerpo técnico, y son Tomás Pérez y Tomás Cuello. Otro de los futbolistas reconocidos es el colombiano Kevin Castaño, de reciente paso por River.

El DT argentino Eduardo Domínguez dirige a Atlético Mineiro, el rival de Boca EITAN ABRAMOVICH - AFP

El primero que accedió al encuentro más importante fue el xeneize gracias a que eliminó a Vasco Da Gama por un global de 3 a 2. En la ida, en la Bombonera, perdió 1 a 0 y en la revancha, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sonrió 3 a 1. El Galo, en tanto, dejó afuera Montevideo City Torque 3 a 2, con un triunfo 3 a 0 en la ida y una caída 2 a 0 en la revancha en Uruguay.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026, con los finalistas asegurados Canchallena

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar a Atlético Mineiro Buda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana