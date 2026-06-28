Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Tras el encuentro de este sábado frente a Jordania en el Mundial 2026, en el marco de la última jornada del Grupo J, la selección argentina ya piensa en el próximo partido. Cabo Verde espera por el campeón del mundo en ejercicio, que sueña con defender el título. El encuentro, correspondiente a los 16vos de final, está programado para el viernes 3 de julio a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

Al igual que el resto de los compromisos del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

Lionel Scaloni buscará que la selección argentina repita el título obtenido en Qatar 2022 JUAN MABROMATA - AFP

El seleccionado africano es uno de los cuatro debutantes de esta edición junto a Jordania, Uzbekistán y Curazao, los tres eliminados. Ya se convirtió en la revelación al pasar de ronda en una zona en la que también estaban España, que pasó como puntero, y Uruguay y Arabia Saudita, que también ya están afuera. Lo llamativo es que es el único clasificado a la próxima instancia que no ganó ningún partido, ya que empató todos los que jugó hasta el momento.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.65.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita al triunfo ante Cabo Verde TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)

Marcos Senesi, que reemplazó al lesionado Leonardo Balerdi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros