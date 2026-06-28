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Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se enfrentará a la revelación de esta edición en 16vos de final

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Lionel Messi afronta su sexta Copa del Mundo y, hasta el momento, es el máximo goleador de esta edición
Lionel Messi afronta su sexta Copa del Mundo y, hasta el momento, es el máximo goleador de esta ediciónMICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras el encuentro de este sábado frente a Jordania en el Mundial 2026, en el marco de la última jornada del Grupo J, la selección argentina ya piensa en el próximo partido. Cabo Verde espera por el campeón del mundo en ejercicio, que sueña con defender el título. El encuentro, correspondiente a los 16vos de final, está programado para el viernes 3 de julio a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

Al igual que el resto de los compromisos del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

Lionel Scaloni buscará que la selección argentina repita el título obtenido en Qatar 2022
Lionel Scaloni buscará que la selección argentina repita el título obtenido en Qatar 2022JUAN MABROMATA - AFP

El seleccionado africano es uno de los cuatro debutantes de esta edición junto a Jordania, Uzbekistán y Curazao, los tres eliminados. Ya se convirtió en la revelación al pasar de ronda en una zona en la que también estaban España, que pasó como puntero, y Uruguay y Arabia Saudita, que también ya están afuera. Lo llamativo es que es el único clasificado a la próxima instancia que no ganó ningún partido, ya que empató todos los que jugó hasta el momento.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.65.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita al triunfo ante Cabo Verde
Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita al triunfo ante Cabo VerdeTODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

  • Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  • Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

  • Gonzalo Montiel - River
  • Nahuel Molina - Atlético de Madrid
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)
  • Marcos Senesi, que reemplazó al lesionado Leonardo Balerdi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)
  • Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
  • Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
  • Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

  • Giovani Lo Celso - Betis
  • Leandro Paredes - Boca
  • Rodrigo De Paul - Inter Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

  • Lionel Messi - Inter Miami
  • Nicolás González - Atlético de Madrid
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
  • Lautaro Martínez - Inter de Milán
  • José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
  • Julián Álvarez - Atlético de Madrid
  • Thiago Almada - Lyon
  • Nico Paz - Como 1907
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