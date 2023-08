PSG no tiene paz, entre sospechas acerca del futuro de Luis Enrique, dudas sobre la continuidad del manager y el enfrentamiento con Kylian Mbappé

escuchar

Cerca de seis meses después de su lesión, Neymar volvió a jugar, anotando un doblete durante el amistoso contra Jeonbuk Motors que Paris Saint-Germain ganó por 3-0 este jueves en Busán, Corea del Sur. Con Kylian Mbappé castigado por el club debido a su situación contractual y Lionel Messi ya fuera del equipo, Ney es ahora la única gran estrella de PSG.

Celebró su regreso con dos goles y una asistencia de taco a Marco Asensio, una marca registrada. El crack brasileño marcó su primer tanto tras una serie de gambetas y finalizó con una finta para engañar a los defensores y anotar con ayuda de un poste. Y consiguió el segundo tras escapar por la izquierda y batir al arquero Kim Jeong-hoon. Así, el brasileño iluminó el final de pretemporada de PSG, que desde la victoria contra Le Havre (2-0) y el inicio de la gira asiática acumulaba un empate en cero con Al-Nassr y derrotas contra Cerezo Osaka (3-2) e Inter, de Milán (2-1). Y con rumores cada vez más fuertes acerca del futuro de Luis Enrique, que asumió el 5 de julio y según algunos medios españoles, ya piensa en dar un paso al costado.

Compacto de Jeonbuk 0 vs. PSG 3

Neymar no jugaba desde su última lesión, sufrida contra Lille (4-3) en el Parque de los Príncipes el 19 de marzo, partido en el que había marcado el segundo gol de su equipo. El staff y el jugador optaron por una operación “de reparación del ligamento, con el fin de evitar un riesgo mayor de recaída”, explicó entonces el club. Después de tres encuentros en el banco durante la parte japonesa de la gira asiática –gran decepción del público–, el brasileño aguantó los 90 minutos en una formación experimental.

Así Neymar se reencuentra con PSG en un episodio más de una complicada relación “con o sin amor”, como dijo en una entrevista en el canal de Youtube del periodista deportivo e influencer Casimiro Miguel. ”Espero [jugar esta temporada] en PSG, tengo un contrato con el Paris Saint-Germain y hasta ahora nadie me ha dicho nada”, dijo sobre una supuesta salida.

Fue antes de que se apartara a Kylian Mbappé, que no quiso renovar el vínculo que se vencerá en junio próximo y que rechaza ser traspasado durante esta ventana, dejando en el aire el riesgo para PSG de perder a su estrella gratuitamente en a mediados de 2024, cuando el delantero quede libre.

“Estoy tranquilo, incluso si no hay mucho amor entre los aficionados y el jugador. Yo estaré ahí con o sin amor”, rió Neymar durante la entrevista grabada el 22 de junio. El entrenador Luis Enrique, reemplazante de Christophe Galtier y ganador de una Champions League con Neymar en Barcelona en 2015, lo situó en la izquierda de su habitual 4-3-3, con gran libertad para el brasileño, que intentó combinar con sus compañeros Hugo Ekitike y Marco Asensio.

Neymar, la única superestrella que le queda a PSG si Kylian Mbappé es definitivamente marginado; el brasileño volvió en buen nivel tras cuatro meses y medio y está dispuesto a seguir. Paris Saint-Germain Football - PSG

En medio de la tormenta, Luis Enrique cambió a diez jugadores de campo respecto al partido jugado 46 horas antes en Tokio contra Inter. Mantuvo solamente a Gianluigi Donnarumma en la alineación titular, pero el arquero italiano fue sustituido en el descanso por el costarricense Keylor Navas. En el centro del campo había un Mbappé, pero el hermano pequeño, Ethan, de 16 años, alineado junto al capitán Marco Verratti y a Cher Ndour. También tuvo minutos para brillar ante su público el refuerzo surcoreano Lee Kang-in, que entró como sustituto de Ekitike a falta de 20 minutos bajo una ovación.

Pero más allá del juego, el tema central es el DT. Según Marca, el principal medio deportivo de España, Luis Enrique está pensando en abandonar el barco.

Las claves que desvela @Pedro_Morata



👉 Harto de la indecisión que rodea a la entidad parisina a causa del futuro de Kylian Mbappé



👉Que se cuestione la figura de Luis Campos, amigo de Mbappé y el hombre que fichó al Asturiano para el PSG

“La crisis Mbappé se puede llevar por delante a medio PSG. Es evidente la aparición constante de noticias que afean la imagen de Mbappé. O decisiones para molestar al jugador y picarlo. Por ejemplo, la de no llevarlo a la gira por Japón como si fuese un descartado del club. Son filtraciones o decisiones que buscan molestar al jugador y provocar una reacción que mueva el árbol para lo que pretende el PSG: que haya una venta y sacarle dinero este verano”, sostiene Marca. Que abunda en la explicación: “Cuando Luis Enrique ha visto hoy una noticia de Le Parisien en la que pone en cuestión la continuidad de Luis Campos, que es quien le ha fichado para el PSG y con quien está construyendo mano a mano un equipo de jugadores y no un álbum de cromos, el técnico asturiano ha puesto cara de emoji ojiplático y ha pasado a modo incómodo”.

Y en otro pasaje aporta certezas: “El caso es que a Luis Enrique le están haciendo llegar indirectas con la idea de que si Mbappé no acepta ser vendido este verano, quizá no pueda contar con él deportivamente en la 23/24 por decisión del club, que tendrán que maquillar, pero que la realidad sería hacerse un harakiri deportivo. Está por ver si heridos en su orgullo, los qataríes, finalmente tomarían semejante decisión de impacto mundial. Y de alto coste de imagen o para ridículo o para demostración de fuerza de que con Qatar no se vacila. Pero Luis Enrique viendo ya lo que ha pasado bajándolo del avión de la gira a Japón, se huele que puede ser una posibilidad”.

Kylian Mbappé está enfrentado con la dirigencia qatarí de Paris Saint-Germain, que amenaza dejarlo inactivo por toda la temporada. Christophe Ena - AP

Otros medios, como Sport, son más cautos, pero brindan más detalles del conflicto. “No se viven momentos cómodos en París. La tensión es máxima entre todos los responsables de la planificación deportiva y de la plantilla de cara a la próxima temporada. En las últimas horas han aparecido algunas informaciones en las que se apuntaba a una posible dimisión de Luis Enrique como entrenador de PSG, tan solo unas semanas después de su presentación. Ante estas informaciones, el entorno del técnico niega a SPORT la posibilidad de una dimisión, aunque sí es cierto que existen tensiones muy fuertes con la planificación del proyecto parisino”, afirma la publicación barcelonesa.

Luis Enrique todavía no debutó de modo oficial. Son tantos los problemas internos en PSG que no sería descabellado que su malestar tomara un rumbo drástico.

