PSG presentó sus nuevas camisetas sin Mbappé: quién podría reemplazarlo en la próxima temporada

Escuchar

Es un secreto a voces: Kylian Mbappé dejará PSG después de siete años y se pondrá la camiseta blanca de Real Madrid a partir de la próxima temporada. Lo hará libre de contrato, tras no renovar el convenio actual, que vence el 30 de junio. Este domingo, ante Toulouse y por la fecha 33 de la Liga de Francia, se despedirá de la hinchada en el Parque de los Príncipes. Lo hará estrenando la nueva camiseta, presentada este viernes por la marca que viste al equipo mediante un video en el que no aparece el delantero. Una nueva señal -tal vez, la última- de que su futuro está lejos de la capital francesa.

Los medios galos reportan que Mbappé le comunicó a Nasser Al-Khelaifi, el presidente de PSG, su decisión de abandonar Francia y de jugar en Madrid el pasado 13 de febrero. El futbolista ejerció así su derecho de no firmar un nuevo vínculo con el club. Aunque nadie comunicó en forma oficial su salida, en la prensa española hasta se habla de que el francés le comprará su casa a Sergio Ramos en la urbanización de La Moraleja, en las afueras de la capital española. El inmueble está valuado en seis millones de euros.

Toda la decepción de Kylian Mbappé tras la eliminación de su equipo, PSG, de la Champions League a manos de Borussia Dortmund ODD ANDERSEN - AFP

PSG no comunica absolutamente nada sobre el futuro de su delantero estrella, que vive sus últimos 45 días bajo contrato con el club. Se especula con que podría hablarles a los hinchas el domingo ante Toulouse, aunque todo dependerá de si baja o no la efervescencia en las tribunas provocada por la eliminación de la Champions League a manos de Borussia Dortmund. Un nuevo fracaso europeo para el club galo. Mbappé ensayó sus disculpas tras caer ante los alemanes: “Traté de ayudar a mi equipo lo mejor que pude, pero no hice lo suficiente”, admitió. Y agregó: “Soy el tipo que debe marcar goles y ser decisivo. Cuando las cosas van bien, tomo todo el protagonismo. Cuando no, hay que aceptarlo en las sombras. El primero que debería haber anotado soy yo. Así es la vida y tenemos que seguir adelante: el equipo y yo ”, se lamentó “Kiki”, tal su sobrenombre.

Mbappé agregó, tras una noche sombría: “En los partidos decisivos de la Champions, cuando no sos decisivo en las áreas es difícil pasar a la siguiente ronda. Más aún cuando hablamos de una final. Ciertamente, estamos decepcionados, pero no todo es pesimismo. Necesitamos aprovechar eso y seguir trabajando, porque estoy seguro de que lo lograremos”, aseguró, en relación al futuro. Y como si no estuviese resuelto que jugará en la capital española a partir de la próxima temporada. De hecho, le consultaron en la zona mixta si hinchará por el conjunto merengue -su próximo equipo- en la final de la Champions contra el Dortmund. Mbappé, fastidiado, levantó las cejas, frunció el ceño y se mordió el labio inferior. Parece estar harto de las especulaciones.

Después de la eliminación del PSG de la Champions arreciaron las críticas en los medios de prensa para el equipo dirigido por el español Luis Enrique y para el propio Mbappé. “El fuego se acabó”, titulo L’Equipe en su edición digital. “Mbappé, la obra inacabada”, continuó el prestigioso periódico deportivo: “Nunca levantará la Orejona con el PSG. Kylian Mbappé no habrá completado su misión, culpa de un Borussia Dortmund intratable, que lo defendió de manera perfecta durante los dos encuentros, pero también por culpa suya: hizo casi todo mal en 180 minutos. Pudo haber reavivado la llama empatando en los últimos minutos, pero su desvío se estrelló en el travesaño (87′). También podría haberse beneficiado de un penal en un contacto límite con Nico Schlotterbeck (90+1), pero un jugador así no debería esperar tanto antes de marcar la diferencia. Con 18 balones perdidos, falló por muy poco. Alineado en el lateral izquierdo, a pesar de su zona favorita, el capitán de los Bleus decepcionó. Su huella en París quedará empañada para siempre ”, criticó L’Equipe.

El consejo Desailly y el apoyo de Henry

Tras la eliminación de la Champions ante Dortmund, Mbappé recibió el apoyo de Thierry Henry, actual entrenador de la selección olímpica francesa. “¿Si sigue estando entre los mejores jugadores de la historia del club? ¡Ni siquiera está en discusión!”, zanjó el ex goleador del Arsenal inglés, entre otros equipos. Y agregó: “Es el número uno, el mejor jugador de la historia del club para mí. Pero otras personas que han visto a otros jugadores también te lo dirán. Para mí, Kylian Mbappé, con el impacto que tuvo y está teniendo en el mundo, lo que está haciendo y lo que hizo en París, saldrá como el mejor jugador de la historia del PSG, sí ”, aseguró Henry.

Otro ex futbolista de la selección francesa como Marcel Desailly aconsejó a Mbappé buscar otro destino para su carrera. “Lo dije y lo repito: no estoy seguro de que Madrid sea lo mejor para él ahora”, dijo el ex defensor del seleccionado francés en BeIn Sports. Y añadió: “No va a ser el número uno indiscutido, como él quiere. Si pensamos en el negocio del fútbol, yo me iría a Arabia Saudita por 350 millones de euros al año ”, completó Desailly.

😲 El inesperado consejo de Desailly a Mbappé en TV: "No estoy seguro de que el Madrid sea el lugar perfecto para él. Debería irse a Arabia Saudí" pic.twitter.com/nOq8XKvRXU — MARCA (@marca) May 8, 2024

¿Un reemplazo desde Georgia?

“Muerto el Rey, viva el Rey”, suele decirse. En este caso, los dirigentes de PSG saben que tendrán quedar un golpe de efecto ante la salida de su principal estrella. Y sin dejar un solo euro en la tesorería. El nombre en el que la secretaría técnica encabezada por Miguel Campos trabaja desde al menos tres semanas es largo y difícil de pronunciar: Khvicha Kvaratskhelia. Se trata de un extremo nacido en Georgia que juega en Napoli y lleva dos grandes temporadas en el estadio Diego Armando Maradona, incluida una -la 22/23- en la que el equipo celeste se consagró campeón. El diario Le Parisien cuenta este viernes que Campos, asesor deportivo de PSG y responsable de los fichajes del equipo, se reunió hace unos días en Roma con el representante del explosivo georgiano , y que las charlas entre PSG y Napoli están encaminadas para cristalizar el traspaso.

“PSG hará todo lo posible para contratarlo”, asegura Le Parisien sobre el georgiano, cuyo contrato finaliza en 2027, y al que Napoli “no le puso precio”. De todas maneras, el presidente del equipo italiano, Aurelio De Laurentiis, ya trabaja puertas para adentro en busca de un sustituto. Es la prueba, según Le Parisien, de que Napoli se resignará a perder a una de sus estrellas, muy interesado en mudarse a la capital francesa a partir de la próxima temporada.

Khvicha Kvaratskhelia, el endiablado extremo georgiano de Napoli que puede reemplazar a Kylian Mbappé en PSG TIZIANA FABI - AFP

LA NACION