Público en un estadio tres días antes de las PASO: qué responden en el Gobierno sobre la especulación política y qué sabía AFA de la decisión

En el Gobierno miraron el tablero del fútbol con mil ojos. La pregunta que se hacían era cuándo aprobar el regreso de los hinchas a las canchas; la incógnita era si convenía liberar los 13 partidos de cada fecha del torneo de primera A o hacerlo en forma escalonada. Querían una “prueba piloto” para testear controles, protocolos, operativos de seguridad, venta de entradas a un grupo reducido de personas, aforo permitido. Se encontraron con que el seleccionado argentino volverá a jugar porque debe afrontar la triple ventana FIFA de septiembre –si el conflicto con la federaciones europeas lo permite–. Y, casi por decantación, llegó la solución: en lugar de los clubes, el conejillo de Indias sería el equipo dirigido por Lionel Scaloni. De paso, Lionel Messi y compañía podrían celebrar la obtención de la Copa América.

Así, el jueves 9 de septiembre, tres días antes de las elecciones PASO, está marcado con resaltador. Ese día se volverá a jugar en la Argentina un partido con simpatizantes en las gradas. Será contra Bolivia, en el Monumental, por la eliminatoria para el Mundial Qatar 2022. Apenas estará cubierto un 30% del estadio donde se jugó la final del Mundial 1978, pero eso será una muestra de lo que vendrá. “Funcionará como prueba piloto”, confirmó en una conferencia de prensa el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens. En la AFA aprobaron la idea, que además servirá para volver a recaudar por la venta de localidades, aunque avisaron que no estaban al tanto: “Jamás hubo un contacto sobre el partido con el Gobierno. Apenas conversaciones informales. Y nadie nos comunicó nada sobre la decisión que tomaron”, dijeron a LA NACION cerca de Claudio “Chiqui” Tapia, el máximo directivo del fútbol argentino.

El seleccionado es el equipo elegido por el Gobierno para la prueba piloto del regreso de la concurrencia al fútbol; será el reencuentro con los hinchas tras la conquista de la Copa América, cuatro días después de visitar a Brasil frente a 12.000 aficionados en San Pablo. Archivo

La primera interpretación de la medida del Gobierno podría apuntar a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán tres días después del partido entre la Argentina y Bolivia en el estadio de River. Desde la Casa de Gobierno desmintieron que se tratara de una decisión electoralista. “¡Nada que ver!”, enfatizaron las fuentes. Y agregaron: “No se pensó por eso, sino porque al ser un partido de selección no se privilegia a un club en particular por sobre los otros”. Los funcionarios oficiales agregaron que las autoridades nacionales no tenían que consultar ni pedir opinión a la AFA ni a la Liga Profesional. Tomaron la decisión por su cuenta. “El Gobierno entiende que están dadas las condiciones y habilita. En principio, sólo por este partido”, apuntaron.

La idea de los funcionarios es que la prueba piloto se mantenga en el tiempo y se amplíe a los partidos del Torneo 2021, primeramente, y luego a los del ascenso. La limitación será el semáforo epidemiológico y, sobre todo, el avance de la variante delta del coronavirus. Aunque nadie lo admita, abrir ahora las puertas de los estadios y tener que volver a cerrarlas dentro de un mes por el avance de la nueva cepa (que según admitió este martes el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ya tiene circulación comunitaria) serían un papelón. Por eso el Poder Ejecutivo elige ir paso a paso, partido a partido.

Aproximadamente 20.000 espectadores podrán presenciar el 9 de septiembre Argentina vs. Bolivia, el primer partido de fútbol con público en el país en un año y medio. Santiago Filipuzzi - LA NACION

El Gobierno, la AFA y la ciudad de Buenos Aires serán los encargados de diagramar los operativos de seguridad, los protocolos sanitarios y el control del distanciamiento social para al encuentro del 9 de septiembre. Mientras tanto, y siempre que los criterios epidemiológicos lo permitan, las autoridades nacionales se reunirán con los responsables médicos de la Liga Profesional para consensuar protocolos y extrapolar la prueba piloto del Monumental a las fechas del torneo doméstico.

Fuentes de la Liga Profesional descartaron que el Gobierno las hubiese contactado para resolver el regreso del público para el compromiso de la selección en el Monumental. El protocolo sanitario por instrumentar en el certamen local fue discutido hace una semana en la reunión del comité ejecutivo de la Liga. Consta de 14 puntos y fue adelantado por LA NACION este viernes.