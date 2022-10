Qatar 2022: Lionel Messi habló sobre la presión de la selección para ganar el mundial

escuchar

El jugador del Paris Saint-Germain (PSG) y capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, se refirió hoy a las presión que siente tanto él como el resto de los jugadores de plantel de cara al Mundial Qatar 2022. “El mundial es algo muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas para que ganemos”, aclaró.

En diálogo con Pablo Giral, por DirecTV, Messi admitió que producto del entusiasmo de los hinchas argentinos por hacerse con una nueva Copa del Mundo, “es difícil estar tranquilos”. “Siempre somos considerados los mejores, siempre somos considerados candidatos”, remarcó a continuación.

Y acotó: “La gente está muy ilusionada, se sube por las paredes y cree que ya tenemos el trofeo en nuestras manos. Pero no es tan así. Es algo muy difícil. Se tienen que dar muchas cosas para que ganemos. Hay un montón de cosas que te pueden y muchas otras selecciones que quieren lo mismo que nosotros”.

Si bien el exídolo del Barcelona consideró que “hoy la selección argentina esta muy bien y se encuentra en un gran momento” y “tiene ganas de pelear”, insistió en que “hay rivales que son mejor que nosotros”. Luego, y de cara al primer partido del certamen contra Arabia Saudita, Messi le dio especial importancia.

“Hay nervios sobre lo que significa y por todo lo que pasó anteriormente para llegar allí. Cada uno llega como puede. Otros lo juegan como si se tratase de un encuentro más. Pero es importante por que ya empezar ganando te da tranquilidad para jugar el siguiente partido”, resaltó.

En esa línea, lamentó que la Argentina no haya pido empezar ganando su primer partido contra Islandia en Rusia 2018. “Hubiese sido otra historia”, sostuvo.

Los candidatos de Lionel Messi para Qatar 2022

Respecto de los equipos que, para la Pulga, tienen mayores chances de quedarse con trofeo, el jugador del PSG dijo: “Siempre hablamos de lo mismo. Pero son las grandes selecciones como Francia, Inglaterra, España Alemania y Brasil las que cuentan con mayores posibilidades de ganar el mundial”.

Luego, decantó por dos en particular: “Me quedó con Brasil y Francia igual. Son las dos grandes candidatas. Son las que mejor llegan para este mundial. Creo que hace mucho tiempo que trabajan con un mismo grupo. Ambos seleccionados tienen jugadores que son realmente espectaculares”.

Lesionados en la Argentina y la posibilidad de jugar un próximo mundial

A 31 días de Qatar 2022, Messi se refirió a quienes sufrieron lesiones dentro del seleccionado argentino -como Paulo Dybala y Ángel Di María- y se mostró preocupado. “Estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa que pueda pasar, cambia todo. Ver esas cosas te dan más miedo”, advirtió.

Para los casos de Dyabal y Di María sin embargo, despejó dudas y aseguró que “tienen tiempo de sobra y van a llegar bien”.

Consultado luego sobre la posibilidad de que dispute un próximo mundial de 2026, se sinceró: “Ya tengo la suerte de poder estar en este mundial, que me agarra con 35 años. Hay que ser realistas. Hoy me encuentro bien físicamente. Veremos lo que me de para que pueda seguir”.

El grupo “intenso” de WhatsApp de la Albiceleste y su relación con Lionel Scaloni

Adentrándose en la intimidad del seleccionado, habló después sobre las charlas que mantienen los jugadores fuera de la cancha y a través de WhatsApp. “A veces son intensos. El Kun [Agüero] está muchas veces al pedo y se pone a hablar y decir todo tipo de cosas”, dijo mientras se reía.

Volvió luego a la seriedad y destacó la figura de Lionel Scaloni, a quien consideró una “pieza fundamental” para el funcionamiento del grupo. “Él hizo que seamos lo que somos hoy. Desde que le tocó agarrar, apostó por todos nosotros. El armado es todo gracias a él. Como técnico, es buenísimo”, celebró.

Cómo lidia con la frustración y el rol de su familia

Durante los últimos tramos de la entrevista, la Pulga profundizó sobre sus “días malos” y las veces en las que no juega buenos partidos. “A veces es incontrolable el fastidio por un resultado. Pero tanto mi mujer -Antonella Roccuzzo- como mis hijos -Mateo, Thiago y Ciro- me ayudan”, sostuvo.

Contó que hubo un período de su vida en que, cuando llegaba a su casa de haber sufrido alguna derrota, “Thiago sabía que no tenía que hablarme”. “Traté de ir cambiando”, alegó Messi y terminó por hablar de cómo Antonella le brinda soporte para que no sea tan crítico consigo mismo.

“Trata siempre de sacarme, hacerme olvidar lo que fue el partido, el resultado o lo que me pueda estar pasando. Nos conocemos tan bien que no hace falta hablar mucho para entendernos entre nosotros. Siempre tuve su contención y para mi es fundamental, concluyó.

