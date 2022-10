El tenso cruce entre Thiago y Alfa en la casa de Gran Hermano: “Se mandó el moco él”

escuchar

El lunes 17 de octubre a las 21.45 hs, la casa de Gran Hermano reabrió sus puertas y presentó a los 18 nuevos participantes que deberán competir para llevarse el premio de 15 millones de pesos. El regreso del reality más popular de la historia de la Argentina estuvo acompañado de memes, debates, críticas y, a su vez, la selección de los hermanitos favoritos y los menos queridos por la audiencia.

Estalló la primera enemistad en la casa de Gran Hermano: Thiago y Alfa protagonizaron un tenso cruce

El primer grupo está encabezado por Thiago -quien conmovió con su simpatía y su dura historia de vida- mientras, en el segundo se encuentra Alfa -quien fue tildado de “machirulo” y criticado por dar órdenes a los demás-. Ellos dos son quienes, casualmente, protagonizaron una de las primeras enemistades de la casa.

A pesar de que apenas pasaron tres días desde que comenzó la competencia, la convivencia empezó a generar roces y chispazos. Entre los momentos incómodos que pudieron verse en pantalla, quizás el que más se destacó fue el cruce entre Thiago Medina y Walter “Alfa” Santiago.

Thiago Medina se encuentra entre los favoritos de la casa de Gran Hermano

Alfa -quien tiene 60 años y es el concursante más grande de toda la historia del reality en Argentina- no generó buenas primeras impresiones en el resto de sus compañeros y, desde el vamos, quedó en claro que muchos se sintieron incómodos frente a sus modos. A esto se le sumó que, por un descuido en la cocina, le provocó una quemadura a Thiago quien, coincidentemente, es uno de los más queridos tanto dentro como fuera de la casa.

La situación se dio mientras Walter preparaba la cena y, sin darse cuenta, dejó la tapa de una de las ollas sobre una hornalla eléctrica encendida. Al notarlo, el joven de 19 años fue a sacarla sin darse cuenta de que había tomado temperatura. Su enojo, aumentado por el dolor, se centró en que el cocinero designado no le pidió disculpas ni se hizo responsable de que había sido su responsabilidad, sino que se excusó con una serie de pretextos.

Alfa es uno de los menos queridos dentro de la casa Gerardo Viercovich

Poco después de abandonar la cocina, mientras sacudía la mano con fuerza como queriendo ahuyentar al ardor, las cámaras lo mostraron mientras hablaba del incidente con otros de los integrantes y quedó claro que, para él, fue más que solo la quemadura. “Se mandó el moco él. Me trató para el or*o y me cayó mal. Me cayeron todos bien menos él”, manifestó.

Cuando fue su turno de ir al confesionario a nominar a dos de sus compañeros, el joven oriundo de González Catán dejó en claro que desea que Alfa abandone la casa. Sus dos primeros votos fueron para él, mientras el tercero lo usó en Agustín, el politólogo platense de 25 años.

El accidente de Thiago Medina en Gran Hermano

Por su parte, quien se denominó como “el patriarca de la casa” no pensó dos veces en el incidente en la cocina y, cuando le tocó votar, apuntó contra Tomás Holder y Juan Reverdito por haber intentado presionar a otra de las participantes a unirse al nuevo grupo que formaron a modo de alianza.

Finalmente, quienes pasaron a la placa de nominados fueron Tomás Holder, Walter “Alfa” Santiago, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis.

LA NACION