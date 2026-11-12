Qatar vs. Australia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Qatar y Australia correspondiente al amistoso internacional se disputará este viernes 13 de noviembre a las 11.45 h en el Abdullah bin Khalifa Stadium, ubicado en la ciudad de Doha.

El momento de los equipos

Qatar afronta este compromiso de preparación buscando ajustar sus piezas de cara a los próximos objetivos competitivos. Por su parte, Australia llega al duelo tras haber sufrido una derrota en su presentación más reciente, donde cayó por 4-2 ante Brasil.

Números que anticipan el duelo

Este enfrentamiento representa una oportunidad para que ambos seleccionados evalúen su rendimiento actual. Mientras Qatar busca fortalecer su estructura colectiva en condición de local, el conjunto australiano intentará recomponerse tras el reciente resultado adverso ante la selección brasileña.

Lo que está en juego

Más allá de tratarse de un compromiso amistoso, el resultado es fundamental para que ambos cuerpos técnicos puedan sacar conclusiones positivas en cuanto al funcionamiento táctico y la rotación de sus planteles, con el objetivo de llegar de la mejor manera a los futuros retos internacionales que marca el calendario de 2026.