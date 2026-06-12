Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Qatar y Suiza en la jornada 1 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Qatar y Suiza correspondiente al grupo B del Mundial 2026 se disputará este sábado 13 de junio a las 16.00 h en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.
El presente de los seleccionados
Ambos equipos llegan al debut mundialista con la expectativa de sumar de a tres en el inicio de la competición. El compromiso marca el estreno de Qatar y Suiza en la zona B, por lo que el resultado será fundamental para comenzar a perfilar las posibilidades de clasificación a la siguiente instancia del certamen.
Estadísticas y antecedentes
Al tratarse de una competencia de escala mundial, cada encuentro representa una oportunidad única. Los antecedentes históricos entre ambas selecciones son escasos, lo que añade un componente de incertidumbre al desarrollo del juego en el césped del San Francisco Bay Area Stadium.
Lo que está en juego
El debut en la fase de grupos es determinante para el devenir de cualquier equipo en el Mundial 2026. Tanto Qatar como Suiza buscarán imponer su estilo de juego desde el pitazo inicial, conscientes de que un triunfo en esta primera jornada les otorgaría una ventaja anímica y estratégica clave dentro de un grupo sumamente competitivo.
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