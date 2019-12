El director deportivo de Leverkusen opinó sobre la llegada de Exequiel Palacios a ese club. Fuente: Archivo

Simon Rolfes, ex mediocampista del seleccionado alemán y actual director deportivo de Bayer Leverkusen, opinó sobre la posible contratación de Exequiel Palacios, mediocampista de River, en el mercado de pases que se abre en enero. "Sí, claro que estamos buscando buenos jugadores jóvenes. Probablemente, ese chico (por Palacios) encajaría", dijo Rolfes en declaraciones a Forbes.

Sin embargo, el ex futbolista alemán no confirmó que la transferencia del joven de 21 años que ayer recibió una ovación en Mendoza al ser reemplazado por Lucas Pratto esté finalizada: "Por el momento no es posible decirlo. Pero en general, y lo aseguro, estamos buscando jugadores jóvenes que podamos desarrollar". En esa línea se inscribe el último gran fichaje del equipo farmacéutico (fue fundado por el gigante Bayer): Moussa Diaby. El joven de 20 años formado en el PSG francés tenía ofertas de varios clubes, entre ellos el Milan italiano. Pero eligió Alemania para sumar minutos.

En Leverkusen, que pagaría algo más que la cláusula de rescisión del mediocampista argentino, Palacios se encontrará con un excompañero: Lucas Alario. El ex delantero de Colón y River tiene competencia por quedarse con el puesto de titular el el equipo alemán, pero sus dos goles en el último partido pueden ayudarlo a permanecer en la formación. Palacios, un mediocampista con panorama y visión, también podría hacer más fácil su tarea.

Los nombres de Palacios, Diaby y el jamaiquino Leon Bailey, otro titular indiscutido, se inscriben en la estrategia a largo plazo de Leverkusen. "Queremos desarrollar jugadores para el top 6 del mundo, no el top 40. Es difícil y necesitamos otro presupuesto. Nuestra estrategia general es desarrollar para la elite", dijo Rolfes. El "top 6" del que habla el director deportivo de Leverkusen es el exclusivo grupo de clubes que pueden darse el lujo de gastarse más de 50 millones de euros en un futbolista. A esa elite pertenecen Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern, Manchester United, Liverpool y Manchester City, entre otros.

