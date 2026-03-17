Arsenal venció a Bayer Leverkusen, se metió en cuartos de la Champions y sostiene su ambición de ganar todo

Arsenal dio un paso firme en su temporada al imponerse por 2-0 a Bayer Leverkusen en Londres y clasificarse a los cuartos de final de la Champions League. Con este resultado, el conjunto dirigido por Mikel Arteta sigue en carrera en las cuatro competencias que disputa, en un presente que combina eficacia, ambición y una identidad de juego consolidada.

El equipo inglés resolvió la serie sin sobresaltos tras el 1-1 de la ida. En el Emirates Stadium, impuso condiciones desde el inicio con una propuesta ofensiva sostenida, que encontró premio en los goles de Eberechi Eze, un bombazo a los 36 minutos del primer tiempo, y Declan Rice, a los 63, con un remate preciso desde la medialuna.

Rice anticipó y remató a colocar, dejando al arquero alemán Janis Blaswich sin opción Ian Walton� - AP�

El dominio local fue claro. Arsenal controló el ritmo, generó las situaciones más peligrosas y limitó la respuesta del conjunto alemán, que nunca logró incomodar con continuidad. La diferencia incluso pudo ser mayor, pero la actuación del arquero alemán Janis Blaswich evitó una goleada más amplia. Exequiel Palacios fue titular, pero no logró volcar el resultado a su favor.

Con la clasificación asegurada, Arsenal enfrentará en cuartos de final a Sporting Lisboa, que viene de golear en tiempo suplementario a Bodø/Glimt por 5-0 para dar vuelta la serie. Será una nueva exigencia en un calendario cargado que no da respiro y que encuentra al conjunto londinense en plena forma competitiva.

El compacto del partido

El avance tiene además un valor simbólico. Arsenal no alcanzaba esta instancia desde la temporada 2009/10, cuando quedó eliminado por Barcelona tras una serie recordada por la actuación de Lionel Messi. Aquel cruce terminó 2-2 en la ida y 4-1 en el Camp Nou, con cuatro goles del argentino, en una de las noches más impactantes de la historia reciente del torneo.

El presente, sin embargo, invita a mirar hacia adelante. El equipo de Arteta sostiene su protagonismo en la Premier League, continúa en la Champions, sigue en competencia en la FA Cup y también tiene una primera final este domingo desde las 13.30, cuando enfrente a Manchester City en la final de la Copa de la Liga inglesa. Los dirigidos por Pep Guardiola llegan golpeados tras su eliminación ante Real Madrid de la copa de Europa y buscarán recomponerse con un título. Esa simultaneidad de objetivos no es habitual y refuerza la dimensión del momento que atraviesa.

Arsenal, mientras tanto, sostiene su ilusión con argumentos futbolísticos y resultados. La victoria ante Leverkusen no solo lo deposita entre los ocho mejores de Europa, sino que también confirma que su temporada está lejos de agotarse. Con varias metas abiertas, el equipo londinense alimenta una ambición que crece partido a partido, y espera cerrar la temporada con varios festejos.