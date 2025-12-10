Real Madrid vs. Manchester City en vivo, en la Champions League

Nicolás Otamendi (capitán) y Enzo Barrenechea serán titulares en Benfica. En Borussia Dortmund, Aaron Anselmino va desde el arranque. Claudio Echeverri y Franco Mastantuono integran el banco en Bayer Leverkusen y Real Madrid, respectivamente.

En el once del Madrid, destaca la presencia de Kylian Mbappé al banco de suplentes. A pesar de venir jugando los últimos encuentros, Xabi Alonso decidió darle descanso en este duelo clave ante el City de Halaand, que será titular. Arrastrá una molestia en la rodilla.