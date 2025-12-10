Real Madrid vs. Manchester City en vivo, en la Champions League
La sexta jornada finaliza hoy con otros nueve partidos
Entretiempo
Se fueron los primeros 45 minutos del segundo turno, con goles en casi todas las canchas. El City lo dio vuelta en el Bernabéu y Courtois evita una diferencia mayor.
- Real Madrid 1-2 Manchester City
- Benfica 1-0 Napoli
- Juventus 0-0 Pafos FC
- Bayer Leverkusen 1-0 Newcastle (Guimarães, en contra)
- Borussia Dortmund 1-0 Bodo Glimt
- Athletic Club 0-0 PSG
- Brujas 0-1 Arsenal
Gol de penal para el City: Haaland lo cambió por el 2-1
Rüdiger cometió infracción sobre el noruego, que definió fuerte y cruzado. El árbitro cobró rápido y amonestó al defensor.
Gol de Manchester City: O’Reilly empató tras un rebote de Courtois
Guardiol cabeceó, el arquero dio rebote y el juvenil lo aprovechó para el 1-1 ante Real Madrid.
¡¡INSÓLITO COMO LO DEJARON SOLO!! NADIE marcó a O'Reilly y Nico aprovechó el rebote de Courtois para anotar el 1-1 de Manchester City ante Real Madrid.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3XDE5Doddb
Gol de Real Madrid: Rodrygo aprovechó un error y puso el 1-0
El brasileño definió cruzado tras una asistencia de Bellingham y una falla en el fondo de Manchester City.
¡¡DERECHAZO Y A COBRAR!! RODRYGO LA CRUZÓ Y PUSO EL 1-0 DE REAL MADRID ANTE MANCHESTER CITY.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eOykQiSgwY
Gol de Arsenal: Madueke marcó el 1-0 y asegura el pase a octavos
Con este resultado, el equipo inglés evita el repechaje y se mete directamente en la próxima ronda. El inglés encaró, gambeteo y la clavó al ángulo en un partidazo.
¡QUÉ LOCURA ESTE GOLAZO DE MADUEKE POR FAVOR! ¡LA PISO, ENCARÓ Y LA CLAVÓ EN EL ÁNGULO PARA EL 1-0 DEL ARSENAL!
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x9qwoneXTg
Gol de Benfica: Ríos definió tras una asistencia de Ivanovic
El mediocampista colombiano apareció en el área, luego de que su compañero se la baje de cabeza, y puso el 1-0 ante Napoli, en un inicio efectivo del equipo portugués.
GRITO COLOMBIANO: Richard Ríos marcó el 1-0 de Benfica ante Napoli.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OW6BQm5f1D
Gol de Dortmund: Brandt abrió el marcador en un clima imponente
Recibió la asistencia de Fabio Silva y definió a colocar para el 1-0 ante Bodo Glimt. El estadio vibró con el tanto local.
¡EN VENTAJA EL DORTMUND! Silva recuperó y se la sirvió a Brandt, que anotó el 1-0 sobre Bodo/Glimt.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wBNhsOOf1A
Gol de Leverkusen: se puso en ventaja con un tanto en contra
Bruno Guimarães desvió la pelota en el área, luego de que el capitán rival, Robert Andrich, cabeceara contra él. Terminó marcando en propia puerta el 1-0 ante Newcastle.
CON FORTUNA: Andrich cabeceó, la pelota rebotó en Bruno Guimaraes y se convirtió en el 1-0 de Bayer Leverkusen ante Newcastle.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2CY4pOoFZ7
Milinkovic salvó al Napoli con una gran atajada
Franjo Ivanovic quedó mano a mano y definió al primer palo, pero el arquero desvió con una sola mano, clave.
Corrigió el árbitro
Si bien en primera instancia marcó penal por falta a Vinicius, finalmente el VAR determinó que fue afuera del área.
FINALMENTE FUE AFUERA... Vini pidió penal pero el VAR corrigió y fue tiro libre para Real Madrid.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dVK770ITj0
Comenzaron los siete partidos en simultáneo del segundo turno
Ya están en juego Real Madrid vs Manchester City, Benfica vs Napoli, Juventus vs Pafos, Bayer Leverkusen vs Newcastle, Borussia Dortmund vs Bodo Glimt, Athletic Club vs PSG y Brujas vs Arsenal.
Finales del primer turno: Ajax y Copenhague vencieron como visitantes
Qarabag cayó 4-2 ante Ajax, que remontó el resultado estando 1-2, en Azerbaiyán, y Villarreal perdió 3-2 con Copenhague en España. Ambos locales perdieron.
Presencia albiceleste. Cuatro argentinos en las listas de esta jornada
Nicolás Otamendi (capitán) y Enzo Barrenechea serán titulares en Benfica. En Borussia Dortmund, Aaron Anselmino va desde el arranque. Claudio Echeverri y Franco Mastantuono integran el banco en Bayer Leverkusen y Real Madrid, respectivamente.
1️⃣1️⃣ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!
#SLBSSCN | #UCL
En el once del Madrid, destaca la presencia de Kylian Mbappé al banco de suplentes. A pesar de venir jugando los últimos encuentros, Xabi Alonso decidió darle descanso en este duelo clave ante el City de Halaand, que será titular. Arrastrá una molestia en la rodilla.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @ManCityES
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/Oix7LLgwNF
Duelo repetido. Real Madrid y Manchester City, otra vez cara a cara
Desde 2020 se enfrentaron en cinco temporadas distintas por Champions League, siempre en fases de eliminación directa. Manchester City eliminó a Real Madrid en 2019/20 (octavos) y en 2022/23 (semifinales). Los españoles avanzaron en 2021/22 (semifinales) y 2023/24 (cuartos, por penales). En la actual edición, los merengues se impusieron en los dos partidos del repechaje de octavos.
Lo más esperado
El duelo entre Real Madrid y Manchester City acapara la atención del día: dos de los principales favoritos al título se enfrentan en un partido al que llegan en situaciones opuestas. Los de Pep Guardiola están en levantada en la Premier League, aunque buscarán reponerse de la última derrota por la Champions ante Bayer Leverkusen. Por su lado, el equipo merengue viene de una racha inconsistente y con Xabi Alonso en la cuerda floja.
Los nueve partidos del día
Dos partidos del primer turno ya se juegan: Qarabag vence 2-1 al Ajax y Villarreal cae 2-1 ante Copenhague. En simultáneo, desde las 17, se disputan siete partidos: Athletic Club vs PSG, Bayer Leverkusen vs Newcastle United, Borussia Dortmund vs Bodo Glimt, Brujas vs Arsenal, Juventus vs Pafos FC, Real Madrid vs Manchester City y Benfica vs Napoli.
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de una nueva jornada de la Champions League
Este miércoles se completa la sexta fecha de la Champions League. Desde las 17 (hora de la Argentina), se juega el grueso de la jornada con siete partidos en simultáneo, entre ellos varios duelos clave para las posiciones de la fase de liga. En esta cobertura minuto a minuto vamos a seguir lo más destacado de cada encuentro.
