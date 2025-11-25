En qué canal pasan Manchester City vs. Bayer Leverkusen por la Champions League 2025-2026 hoy

La quinta fecha de la Champions League 2025-2026 inicia este martes con nueve partidos y uno de los más atractivos es el que disputan Manchester City vs. Bayer Leverkusen desde las 17 (hora argentina) en el Etihad Stadium con arbitraje del portugués João Pedro Silva Pinheiro.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Manchester City vs. Bayer Leverkusen

El conjunto dirigido por Pep Guardiola está invicto en el torneo con tres triunfos y un empate y se ubica cuarto en la tabla de posiciones con 10 unidades, a dos de los tres líderes que son Bayern Múnich, Arsenal e Inter. El elenco inglés va por una nueva victoria para, prácticamente, clasificar a los playoffs y afrontar las últimas tres jornadas con el objetivo de avanzar directamente a octavos de final sin jugar el repechaje.

El equipo alemán, por su parte, está necesitado de unidades porque se ubica 21°, es decir en zona de acceso al playoff, con apenas cinco producto una victoria, dos empates y una caída. En caso de ceder en Inglaterra, puede quedará más atrás del 24° lugar, es decir afuera de los puestos de clasificación. El plantel comandado por Kasper Hjulmand tiene cuatro argentinos, pero Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández acarrean sendas lesiones que lo mantienen alejado de las canchas por varias semanas. Alejo Sarco y Claudio ‘Diablito’ Echeverri esperarían su turno de saltar a la cancha desde el banco de suplentes.

Claudio Echeverri alterna entre titularidades y suplencias en Bayer Leverkusen SEBASTIAN ELIAS UTH� - Ritzau Scanpix�

Posibles formaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, John Stones, Nico O’Reilly; Nico González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Josep Guardiola.

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, John Stones, Nico O’Reilly; Nico González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Josep Guardiola. Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Jarell Quansah, Loïc Badé, Jeanuël Belocian; Ernest Poku, Eliesse Ben Seghir, Aleix García, Alejandro Grimaldo; Malik Tillman, Jonas Hofmann; y Patrik Schick. DT: Kasper Hjulmand.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.28 contra 11.0 que cotiza su derrota, es decir una alegría del visitante. El empate llega a 6.80.

Ingleses y alemanes nunca se enfrentaron en un partido oficial, por lo que inauguran el historial entre sí.