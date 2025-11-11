Qué necesita River para clasificarse a la Libertadores 2026 y cómo se jugará la última fecha del torneo Clausura

Al Torneo Clausura le queda solo una fecha para el cierre de la fase regular y los equipos no paran de sacar cuentas, tanto en la lucha por la clasificación a los playoffs como en la tabla anual, que definirá los cupos a las copas internacionales y los descensos.

En ese contexto, River revisó la calculadora con preocupación. Porque si ya el mazazo por la contundente derrota en el Superclásico ante Boca había sido durísimo, los triunfos de anoche de Argentinos (1 a 0 a Belgrano) y de Gimnasia (2 a 0 a Vélez) le sumaron más espinas a ese camino hacia la Libertadores.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo se juega todo en la última fecha. Con 21 puntos y ubicado en el sexto lugar de la Zona B necesita ganarle a Vélez en Liniers para asegurar su clasificación a los playoffs, sin depender de otros resultados. Se medirá ante el Fortín el domingo a las 17.

River no sabe cómo salir de una crisis futbolística que lo atormenta Aníbal Greco - La Nación

En cambio, si empata o pierde, deberá esperar que Talleres (20 y -3), San Martín de San Juan (19 y -1), Sarmiento (19 y -4), Gimnasia (19 y -5) y Atlético Tucumán (18) no ganen sus respectivos partidos ante Instituto, Aldosivi, San Lorenzo, Platense y Lanús.

En cuanto a la Copa Libertadores 2026, el panorama es aún más ajustado. River ya no depende de sí mismo para meterse en el repechaje que otorga un boleto al máximo torneo continental. Además de imponerse en su visita al Fortín, el Millonario debe esperar una derrota de Argentinos ante Estudiantes en La Plata, que se medirán en el último turno del domingo, desde las 20.15.

Giaccone celebra su gol a Belgrano, que le permitió a Argentinos pasar a River en la Tabla Anual Fotobaires

Si el Bicho empata y River gana, ambos igualarían en puntos, pero la diferencia de gol (19 contra 17) favorece al equipo de La Paternal, salvo que el conjunto de Núñez gane por dos o más tantos de diferencia. En caso de empate o derrota, el destino de River será la Copa Sudamericana 2026.

De todas maneras, es fundamental ganar para las aspiraciones de Libertadores del club de Núñez. Porque si finalmente termina en el cuarto puesto podría verse beneficiado por el cupo que podría liberar Rosario Central o Boca, en caso de que alguno de ellos dos se consagre campeón del Clausura.

Zona A: donde puede pasar cualquier cosa

En la Zona A el equilibrio y la paridad dominaron desde el arranque. Al nivel de que recién este fin de semana que pasó se confirmaron matemáticamente los primeros clasificados a los playoffs. Ellos son Boca (líder, con 26 puntos) y Unión, escolta con 24.

En cambio, hay 10 equipos con posibilidades de meterse entre los seis que avanzarán a la próxima instancia, y que solo están separados por tres unidades. Ellos son Central Córdoba, Tigre, Barracas y Racing (todos con 22), Estudiantes (21) y Argentinos (21).

Con su gran triunfo sobre River, Boca se clasificó a los playoffs del Clausura y a la Libertadores 2026

Hasta el momento, esos serían los ocho clasificados. Sin embargo, el margen de error es mínimo: apenas un punto por detrás aparece Banfield (20), y luego Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán (todos con 19).

Según confirmaron desde la AFA y la Liga Profesional, la última fecha de la Zona A se jugará de la siguiente manera:

Domingo 16 de noviembre

20.15 Estudiantes – Argentinos

20.15 Newell’s – Racing

20.15 Boca – Tigre

20.15 Central Córdoba – Banfield

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán

17.00 Belgrano – Unión

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza.

Agustín Colazo celebra un gol de Unión, segundo de la Zona A @clubaunion

Se repite: en esta zona cualquier cosa puede pasar y será vital cualquier triunfo, pero todo indica que los seis clasificados que faltan (entre 10 con posibilidades) y sus posiciones finales se resolverán por diferencia de gol.

Zona B: River, sin margen de error

En la Zona B ya hay cinco equipos que están en los playoffs: Rosario Central (31 y único invicto del torneo), el sorprendente Deportivo Riestra (27), Lanús (27), Vélez (25) y San Lorenzo (23).

Después de perder ante Boca, River quedó sexto en la Zona B y debe ganarle a Vélez en Liniers para clasificarse a los playoffs del Clausura Aníbal Greco - La Nación

A partir de allí, la lucha por los otros tres lugares será punto a punto y gol a gol. River, muy golpeado tras la contundente derrota en la Bombonera ante Boca, aparece sexto con 21 puntos, sin margen de error y con la obligación de ganarle al Fortín en Liniers para no depender de otros resultados, como se detalló más arriba.

Detrás se ubica Talleres, séptimo con 20 unidades. En el octavo lugar está San Martín de San Juan con 19, los mismos que Sarmiento, que hoy se estaría clasificando porque de confirmarse el descenso del conjunto cuyano dejará vacante su lugar en los playoffs (no puede ser campeón del Primera un equipo que perdió la categoría).

Pero atención, porque en el puesto 10º, y con posibilidades, está Gimnasia (19, y apenas un gol menos de diferencia de gol que los de Junín) y un escalón más abajo Atlético Tucumán (18).

Gimnasia celebró a lo grande ante River el fin de semana pasado y se ilusiona con meterse en los playoffs del Clausura Marcos Brindicci - Getty Images South America

Según confirmaron desde la AFA y la Liga Profesional, la última fecha de la Zona B se jugará de la siguiente manera:

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra

19.15 San Lorenzo – Sarmiento

21.30 Independiente – Rosario Central

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres

17.00 Vélez – River

Lunes 17 de noviembre

19.30 Platense – Gimnasia

Cómo serían los cruces de octavos de final, hoy:

Llave 1

Partido 1: Boca (1º A) vs. Sarmiento (9º B) *

Partido 2: Rosario Central (1º B) Estudiantes (8º A)

Partido 3: Unión (2º A) vs. Talleres (7º B)

Partido 4: Riestra (2º B) vs. Argentinos (7º A)

Llave 2

Partido 5: Central Córdoba (3º A) vs. River (6º B)

Partido 6: Lanús (3º B) vs. Racing (6º A)

Partido 7: Tigre (4º A) vs. San Lorenzo (5º B)

Partido 8: Vélez (4º B) vs. Barracas Central (5º A)

* Se beneficia por el descenso de San Martín de San Juan.

Cuartos de final

C1: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 8

C2: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 7

C3: Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 6

C4: Ganador Partido 4 vs. Ganador Partido 5

Todos los partidos de octavos, cuartos y semifinales se jugarán a partido único en el estadio del mejor ubicado, mientras que la final tendrá sede neutral.

A diferencia del Apertura, todas las instancias contarán con tiempo suplementario y penales en caso de empate.

La posibilidad de un nuevo superclásico

En este contexto, es factible que haya un último superclásico en 2025. Boca, puntero de la zona A, podría culminar la etapa regular como puntero y enfrentaría al último clasificado de la otra, un casillero que le cabría a River si se dan algunos resultados.

Como primera medida para que esto ocurra, Boca deberá superar a Tigre y River tiene que caer contra Vélez, pero también necesitarán de otros resultados. Dos de los siguientes tres rivales tienen que ganar y uno no: se trata de San Martín, que enfrentará a Aldosivi; Talleres, que será visitante frente a Instituto, y Sarmiento, que tendrá su compromiso ante San Lorenzo.