Qué piensa Carlo Ancelotti sobre los candidatos a campeón y el plan con Neymar ante Japón

Carlo Ancelotti es el primer director técnico extranjero en la historia de la selección de Brasil en una Copa del Mundo. Desde el momento en que asumió, a mediados de 2025, fue dando pasos para integrarse a la idiosincrasia del país que le dio trabajo. Pasa una buena parte del tiempo en Río de Janeiro, tomó clases de portugués para comunicarse con sus jugadores y responder en las conferencias de prensa, y en el último partido sorprendió a más de uno cuando las cámaras de televisión lo tomaron cantando el himno. “Yo solo sé dos himnos. El de Italia y el de Brasil, que ahora estoy aprendiendo. Aproveché que lo pasaban por la pantalla del estadio para cantarlo. Con mucho honor, en este momento me siento parte de Brasil”, dijo el entrenador sobre la ceremonia previa al 3-0 ante Escocia, que le permitió a su equipo clasificarse a los 16avos de final como líder del grupo.

El Mundial dio una vuelta de página para ingresar en los play-offs. Este lunes, Brasil se enfrentará a Japón, en Houston. En octubre pasado, la selección nipona remontó un 0-2 y venció 3-2 a Brasil en un amistoso en Tokio. “Fue una buena experiencia para saber que enfrentamos a un rival competitivo. Está bien ubicado en el ranking FIFA y en marzo le ganó a Inglaterra en un amistoso. Tenemos mucho respeto por un equipo que seguramente jugará como si fuera una final”, expresó Ancelotti, que siempre mantiene la calma y hace análisis equilibrados.

Vinicius es el goleador de Brasil, con cuatro tantos Rebecca Blackwell - AP

“El fútbol ha cambiado bastante, no hay equipo desorganizado, no existe más porque todo el mundo estudia, trabaja y aprende. Puede que haya un equipo con menos calidad individual, algo que ya depende en parte de la genética, pero un equipo desorganizado en este nivel ya no existe”, expresó Ancelotti.

El rendimiento de Brasil fue de menor a mayor en el Mundial. Tuvo un debut con muchas dudas, fue ampliamente superado por Marruecos en el primer tiempo. Finalmente pudo rescatar un empate 1-1 porque Vinicius, con un gol, se empezó a mostrar como su individualidad más desequilibrante en los tres cotejos disputados; ya suma cuatro tantos el delantero de Real Madrid.

Ancelotti debió hacer correcciones sobre la formación con que empezó el Mundial. No funcionaron el lateral derecho Ibáñez, reemplazado por Danilo tras el primer período contra Marruecos, ni Igor Thiago, el corpulento centro-delantero que le dejó su lugar a un Matheus Cunha con mejor manejo de la pelota y más incisivo. La evolución general de la Canarinha ya se empezó a notar en el 3-0 contra Haití y siguió en la misma dirección frente a Escocia, con otro 3-0.

Ancelotti y las indicaciones a Neymar antes de ingresar frente a Escocia CHANDAN KHANNA - AFP

En caso de avanzar, Brasil se medirá en los octavos de final con el vencedor de Costa de Marfil-Noruega. En cuartos podría cruzarse con Inglaterra, con la Argentina y Francia en la final. “Hay mucha presión. Precisamos mentalidad y corazón. Hemos preparado todos los aspectos, la prórroga, los penales, todo lo que hay en un partido como este. Brasil tiene jugadores muy expertos en este tipo de partidos. No es un mata-mata, es un mata, porque no hay revancha. Soy un convencido de que hasta ahora no hay un claro favorito. Algunos equipos rindieron mejor que otros en la etapa de grupos, pero todavía no se ve a un gran candidato. Es una Copa del Mundo muy dura, altamente competitiva”.

Si bien Ancelotti no quiso confirmar la formación, anticipó que no habrá mayores modificaciones: “Todos los jugadores están bien. No pienso hacer muchos cambios en el equipo. Tranquilos, ¿de acuerdo? No me despierten mañana con ideas descabelladas para cambios. Más o menos lo mismo que el otro día". Dio a entender que Neymar volverá a ser suplente y tendrá algunos minutos, como ocurrió frente a Escocia. “Neymar está progresando, va bien, sobre todo en la última semana. Es una pena [por la lesión] que no haya podido entrenarse más con nosotros. Puede jugar más de 15 minutos, obviamente, pero dependerá del contexto y de cómo se desarrolle el partido”, agregó el entrenador.