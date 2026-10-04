Qué se sabe de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: horario, TV e invitados especiales

El último amistoso de la selección argentina en la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) después del Mundial 2026 es el más esperado por todo el país porque el partido se usará como excusa para despedir a Lionel Messi, quien se retira del combinado nacional tras más de dos décadas de gloria.

Desde que el ‘10′ anunció que no iba a jugar más con la camiseta celeste y blanca y que el 6 de octubre en el cotejo contra los africanos iba a decir ‘adiós’, el juego pasó a un segundo plano y todo está centrado en lo que será un evento histórico y emotivo en el estadio Monumental, con lágrimas de alegría y, muchas más, tristeza. Se trata del fin de una era, la del jugador más importante de la historia que alguna vez representó a esta nación.

En el día que nadie quiere que llegue el evento pasará más por lo extrafutbolístico que por lo deportivo porque se esperan varias sorpresas para el hombre que ostenta un sinfín de récords individuales y que le dio al país una catarata de alegrías en el último lustro.

Si bien no trascendió nada oficialmente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara la jornada con shows musicales desde la previa y homenajes. Es sabido que están invitados todos los futbolistas que alguna vez jugaron con él en el seleccionado y que, muy posiblemente, en algún momento el ‘10′ le hablará al público presente en el estadio y, también, a los millones de televidentes, argentinos y no, que seguirán las acciones por las pantallas.

El estadio Monumental será el escenario para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina Gustavo Garello - AP

En nuesto país, habrá una cobertura integral desde las primeras horas del día y el amistoso se transmitirá desde las 20 en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Por tratarse de una jornada especial, el rosarino utilizará una camiseta preparada para la ocasión. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado. Posteriormente, la remera la exhibió también la AFA.

Así luce la camiseta que Messi utilizará en su despedida

Messi llegó al país días atrás y se incorporaró al plantel en el predio de Ezeiza este domingo por la tarde para vivir su última concentración y “preparar” el partido junto a sus compañeros. Quien también dirá adiós frente a Benín es Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso cuya despedida está opacada por la salida del capitán del ciclo de Scaloni y uno de los mejores, sino el mejor jugador de toda la historia.

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.

Números de Messi en la selección argentina