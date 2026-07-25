Qué se sabe de la Finalissima entre la selección argentina y España

El encuentro que quedó pendiente entre la selección argentina y España, con motivo de que ambas se consagraron en la Copa América y Eurocopa 2024, reviva su fuego después de la final del Mundial 2026. Es decir, la Finalissima, el partido entre ambos que vale un título, volvió a tomar fuerza tras la cancelación que se hizo hace unos meses por la Guerra de Medio Oriente. El juego, que iba a darse en Qatar, cobró fuerza a pocos días de la Copa del Mundo que festejó España.

Recientemente, el 19 de julio, el conjunto ibérico derrotó a la Argentina por 1 a 0 en la final del Mundial y se consagró por segunda vez en su historia. Inmediatamente, surgieron rumores respecto de la Finalissima que tienen pendiente.

El partido de la selección argentina con España dejó mucha tela para cortar; porque hubo sobresaltos afuera de la cancha JUAN MABROMATA - AFP

El encuentro se iba a jugar en marzo pasado en Qatar, pero se canceló tras un sinfín de idas y vueltas con posibles cambios de sedes que finalmente no se concretaron. Desde entonces, se esperaba que se crucen en la Copa del Mundo, y así sucedió, en la definición. Actualmente son el N° 1 y 2 del ranking de la FIFA.

Concluida la cita ecuménica, en el año quedan dos fechas partidos amistosos internacionales: la primera entre el 21 de septiembre y 6 de octubre y la siguiente, y último, entre el 9 y 17 de noviembre, la cual es la que se especula se utilizaría para el choque entre españoles y argentinos.

Cómo llegaron Argentina y España a la Finalissima 2026

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

La historia del trofeo intercontinental

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.