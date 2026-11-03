Quién era Jesús de Miguel, el jugador español que falleció tras una fuerte jugada en un partido.

Jesús de Miguel Alameda, tal como era su nombre completo, falleció este martes a los 30 años tras permanecer varias horas internado luego de protagonizar un violento choque, durante un partido, contra el arquero de FC Andorra casi en el centro del campo de juego. El delantero zurdo, de clara referencia en el área, integraba el plantel de CD Tenerife, de la Segunda División del fútbol español.

La muerte del deportista fue confirmada a primera hora desde el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde estaba internado el joven tras sufrir el grave accidente en la jornada previa, este lunes, durante el partido entre Tenerife y Andorra.

En el tiempo de descuento, De Miguel sufrió un fortísimo impacto en el pecho al chocar con el arquero rival, Jesús Owono, quien salía a disputar un balón dividido. El golpe le provocó un paro cardiorrespiratorio en el terreno de juego, situación que fue controlada por la asistencia médica después de algunos minutos.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

De Miguel se formó en las categorías inferiores de Lugo Fuenlabrada y de CD Leganés; después jugó en el filial de este último. Estuvo en equipos madrileños como Internacional de Madrid (donde logró un ascenso a Segunda B) y CF Fuenlabrada, entre otros. Entre 2021 y 2023 integró el plantel de Unionistas de Salamanca. Posteriormente, fichó por CD Castellón, club con el que se consagró máximo goleador de su grupo en Primera Federación (16 goles) y consiguió el ascenso directo a Segunda División.

Murió el delantero de Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe sufrido en un partido. captura de redes

En julio de 2025, el delantero, que estaba casado con su pareja María y era padre de una niña de alrededor de un año llamada Carla, se incorporó a Tenerife, con un contrato proyectado hasta 2028. Tenía en su haber 54 goles. En su llegada al “Canario”, el delantero madrileño se convirtió en uno de los héroes del ascenso del blanquiazul al fútbol profesional.

Quién era Jesús de Miguel, el jugador español que falleció tras una fuerte jugada en un partido.

Según lo recordó el medio español Marca, De Miguel protagonizó un estreno histórico tras marcar seis goles en sus primeros cinco compromisos oficiales con la casaca de Tenerife. Esa cifra lo convirtió en el debutante más goleador en los 103 años de vida del club. Era conocido futbolísticamente como “Demi”.